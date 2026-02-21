Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd es criticado por supuesta canción dedicada a La Suprema

En medio de la polémica por su supuesta infidelidad, Blessd es criticado por su última canción presuntamente dedicada a su ex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Blessd desata polémica por canción que fans vinculan con La Suprema. (AFP/ Rodrigo Varela)

El cantante de música urbana, Blessd, sigue dando de qué hablar a través de las redes sociales, en donde lo están criticando no solo por su más reciente escándalo de presunta infidelidad, sino por la letra de su última canción.

En cuanto al tema de la supuesta infidelidad, el pasado 14 de febrero, el artista se volvió tendencia luego de que se filtraran chats con una mujer, con quien, según especulaciones, estaría coqueteando.

Como era de esperarse, esto generó una reacción en Manuela QM, quien está esperando su primer hijo junto al artista, sin embargo, a este escándalo nombraron a La Suprema, debido a que dicen que “ella ganó” al no estar con Blessd.

¿Qué pasó con Blessd y los supuestos chats en los que revelaría su infidelidad?

En X empezaron a circular los chats de Blessd con una joven paisa, a quién él, supuestamente le estaría coqueteando y según con lo que se lee, él le decía a la mujer que se vieran.

Polémica por los supuestos chats de Blessd con otra mujer. (Foto: Freepik)

Además, el cantante le pedía fotos y le hablaba de cierta parte de su cuerpo, expresando que el gustaba.

Horas más tarde de que esta polémica se viralizara en las otras redes sociales, Manuela QM reaccionó dejando de seguir al cantante y también eliminó las publicaciones que tenía con él, dejando solo la del anuncio de su embarazo.

¿Qué dijo La Suprema sobre la supuesta infidelidad de Blessd a Manuela QM?

A La Suprema le llegaron comentarios de que “ella había ganado”, pero ella respondió diciendo que la vid no es una competencia, pues a Manuela QM no le perdonaron que como mejor amiga de la ex de Blessd, se haya involucrado con el cantante.

Tras los rumores de la infidelidad, a muchos no les importó el embarazo de Manuela y prácticamente se rieron de ella, ya que no olvidan la forma en la que ella llegó a la vida del artista.

¿Por qué están criticando a Blessd tras su última canción?

El jueves 19 de febrero, Blessd lanzó su último tema titulado E.M.H.D.M y la letra generó gran revuelo en redes.

Blessd vuelve a la polémica por tema que hablaría de su ex. (AFP/ Rodrigo Varela)

La canción es dedicada a un amor que no se dio y con quien se tenía muchos planes, de hecho, la letra coincide con cosas que vivió con La Suprema y por eso se dice que habría sido para ella.

El tema dice que tenía lista “la boda en Santorini”, lo que para muchos es fue una señal contundente, ya que aseguraron que la creadora de contenido había dicho que allá era donde se quería casar.

Esto generó rechazo, porque en medio de la polémica de los chats, el cantante está esperando un hijo y ante los ojos de los demás, no está bien visto que le dedique una canción a su ex.

