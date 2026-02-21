Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G rompió el silencio al referirse sobre su soltería: esto reveló

Karol G ya no dio señales confusas y habría dado detalles sobre su situación amorosa, revelando su soltería.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G lanza indirecta que confirmaría su soltería
Karol G habría confirmado su soltería. AFP/ Romain Maurice

El pasado lunes 19 de enero, el medio internacional TMZ reveló que Karol G y Feid sí habrían terminado su relación de más de tres años, sin embargo, ninguno de los artistas ha hablado públicamente sobre el tema.

Desde septiembre de 2025, lo rumores de su separación surgieron luego de que los artistas dejaran de aparecer juntos en público y, de hecho, ninguno de los dos volvió a compartir nada en redes sociales sobre su noviazgo.

Lo que se sabe es que, a mediados de agosto, ni Carolina y ni Salomón volvieron a interactuar en las redes del otro, ya que la última vez que se dieron un like mutuamente, coinciden para los mismos días.

¿Qué se sabe sobre la ruptura de Karol G y Feid?

Mencionado anteriormente, el medio TMZ comunicó a través de un artículo que los colombianos le pusieron fin a su relación, pero terminaron supuestamente de una manera amistosa, según fuentes cercanas a ellos.

Karol G habría dejado clara su soltería
Karol G lanza indirecta que confirmaría su soltería. AFP/ Dia Dipasupil

Aunque los rumores se confirmaron, los fanáticos de Karol G y Feid siguen manteniendo la fe intacta de que sigan juntos, pues creen que los cantantes dan supuestas señales que indicarían que su relación está más que vigente.

Sin embargo, en un los Premios Grammy, la distancia d los paisas reveló que esa relación no va más.

¿Cómo confirmó Karol G que está soltera?

Según usuarios de redes sociales, los cantantes mandaron señales confusas sobre su relación, pues con los rumores que nacieron el año pasado, tanto Karol G como Feid, daban a entender que esa relación continuaba.

Karol G habría confirmado su soltería
Karol G habría dejado clara su soltería. AFP/ KEVIN WINTER

Así mismo, había otras formas en las que ellos darían a entender que no estaban juntos y es que sigue existiendo esa confusión, pese a que ni se miraron durante los premios ya mencionados.

Por su parte, Karol G ya habría puesto fin a esos rumores, señales y hasta acabó con la esperanza de quienes todavía siguen creyendo que siguen juntos, luego de revelar una canción en la que expresaría su situación amorosa.

A través de X, cuentas fandom de la artista, compartieron parte de una canción que ella publicó en SoundCloud, al parecer es un mix inspirado en un remix que conoció en TikTok.

Pero, lo importante es su letra, ya que dice: “volvió la soltería, se activa la satería”.

Esto, para muchos fue una señal muy evidente en la que la cantante confirmaría que está soltera.

