Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales

En los últimos días, miles de internautas han generado múltiples reacciones tras la llegada de los therians al TransMilenio en Bogotá.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuándo llegaron los therians al TransMileno en Bogotá? | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el nuevo término resonado llamado: ‘therian’.

Con base en esta nueva tendencia, una ola de navegantes se ha preguntado acerca del significado de los ‘therians’, el cual representa el comportamiento que tienen algunas personas quienes se identifican con la manera física, emocional o espiritual de un animal.

¿Qué características tienen los ‘therian’ en la actualidad?

Hace un periodo de tiempo, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios tras virales videos circulados en internet acerca de aquellas personas que se identifican como therian.

¿Qué son los therians? | Foto: Freepik

Por esta razón, el término ha tenido gran acogida tras las respectivas conductas que tienen algunas personas al simular ser un animal, pues, se identifican, incluso a nivel psicológicamente o espiritual con uno de ellos.

Una de las características principales que tienen los therians son que utilizan todo tipo de accesorios relacionados a un animal, es decir, tienen máscaras, col#s u otro tipo de objetos en los que se identifican con uno de ellos.

Así también, navegantes han generado gran variedad de opiniones tras los testimonios que han compartido varios ‘therians’ en redes sociales, pues, aclaran que son personas que se identifican como un animal y no identifican su identidad como un tipo de disfraz, ni juego.

Los therians llegaron al transporte público de TransMilenio. | Foto: Freepik

¿Cuál es el viral video que circula en redes acerca de la llegada de los ‘therians’ en Bogotá?

Recientemente, varios usuarios que se transportan en el TransMilenio, en la ciudad de Bogotá, compartieron un viral video en redes sociales en el que se observa a un grupo de jóvenes, quienes se identificaron como therians.

En el video se reflejan varios de los comportamientos que suelen tener en su vida cotidiana, especialmente, por las respectivas conductas que tienen al simular se un animal real.

Así también, se han difundido otro tipo de imágenes en el que se evidencia a varios usuarios, quienes utilizan máscaras; teniendo el comportamiento de un animal.

Desde luego, esto ha generado una gran variedad de reacciones por parte de varios usuarios en las redes sociales, pues, no solamente se trata acerca de una tendencia, sino que también, por la llegada de los therians a Colombia.

