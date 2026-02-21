Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Maiker dio su opinión sobre su relación con Jhonna Fadul.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul
Maiker habló sin filtros sobre Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

En la noche del jueves 19 de febrero, llegó el carro de la mudanza y se llevó “al más mueble” de La casa de los famosos Colombia 2026, según los televidentes y seguidores del programa.

Es por esto por lo que, el mismo público votó para elegir a ese famoso que debía salir de la competencia, precisamente por “no hacer nada” y finalmente, el jefe cumplió con los resultados de las votaciones.

¿Quién fue el eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026 por ser “el mueble”?

En la gala del jueves, los participantes quedaron impactados por la decisión de los televidentes, quienes fueron los que eligieron que Maiker Smith debía salir de La casa de los famosos Colombia 2026 por “mueble”.

Maiker rompió el silencio sobre Johanna Fadul
Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

Esto generó varias reacciones y lágrimas dentro de la competencia, debido a que nadie se esperaba que esta fuera la razón por la que Maiker saldría eliminado, justificando que había personas que sí eran muebles dentro de la convivencia.

¿Qué dijo Maiker al ser eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026?

El creador de contenido se vio tranquilo al ser eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026, pues reveló que fue él mismo, con días difíciles y fáciles, pero también con actitudes y emociones que tiene cualquier ser humano.

Por eso mismo, Maiker reveló que dio lo mejor dentro del juego e incluso, le había pedido a Dios que lo dejará llegar, hasta donde él se lo permitiera.

¿Qué dijo Maiker de hablarse con Johanna Fadul tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Una de las personas que celebró la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia 2026 fue Johanna Fadul, quien saltó de la dicha por la decisión de los televidentes.

Maiker habló sin filtros sobre Johanna Fadul.
Maiker rompió el silencio sobre Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

De hecho, dijo que “no se alegraba”, pero que la vida era justa y esto se lo dijo claramente a Maiker.

Viendo esta reacción, Maiker le confesó a Santiago Vargsa, presentador de Mañana Express, si volvería a hablar con su excompañera y él dijo que sí, mencionando que, lo que pasó en la casa tras su comentario contra campanita, no es motivo para no quererla de por vida.

El creador de contenido aclaró que, en su momento él estuvo molesto y por eso no quiso hablar con ella, pero que, solo fue una actitud de esa situación tan compleja.

