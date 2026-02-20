Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Participantes de Tormenta recibieron emotivas cartas en La casa de los famosos; este fue el castigo

Se llevó a cabo una nueva prueba de castigo y beneficio en La casa de los famosos Colombia y así les fue a los participantes.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tormenta en La casa de los famosos Colombia
Calma fue castigado en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia se realizó una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que competir por cuartos: 'Calma' y 'Tormenta'.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 20 de febrero?

Los famosos se le midieron a una prueba de 'Beneficio y Castigo' en la que tenían que ser bastante hábiles y rápidos.

prueba de beneficio y castigo en la casa de los famosos colombia

La prueba consistió en que por tríos debían tomar unos cojines según un jabón que les correspondiera donde uno de ellos debía estar sostenido por unos arnés y ser lanzado por sus compañeros.

Ganaba el equipo que lo hiciera en el menor tiempo y fue Tormenta el equipo que logró ejecutar la prueba con mayor rapidez luego de una diferencia de solo 12 segundos con Calma.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este viernes 20 de febrero los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán confirmaron que el equipo Tormenta ganaron un gran beneficio y era una recarga de sus familiares.

Cada participante recibió una emotiva carta en la que les expresaron emotivas y amorosas palabras que provocaron el llanto den muchos de ellos.

Leyeron palabras de sus hijos, padres, amigos, parejas y demás, que les dieron un impulso para seguir adelante y darle lo mejor de ellos en el juego.

Por su parte, Tormenta tuvo que elegir algunos participantes de Calma para su castigo, quienes tuvieron que disfrazarse de vampiros; además que uno de ellos debe estar en un ataúd, pues este no se puede quedar solo (se pueden rotar).

También deben hacerle la vida imposible a sus compañeros e incomodarlos un poco. El castigo lo deben cumplir hasta que El Jefe se los ordene.

calms castigados en la casa de los famosos

Los elegidos para ser castigados fueron Beba, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro, quienes lo tomaron de la mejor manera.

Artículos relacionados

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su experiencia en la competencia y a la expectativa de quién quedará eliminado este domingo 22 de febrero.

Además, este lunes 23 de febrero tendrán que darle la bienvenida a la influenciadora Melissa Gate, quien regresará a La casa de los famosos Colombia como habitante invitada y estará por varios días para encantar a los participantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ya están abiertas las votaciones en La casa de los famosos: aquí el paso a paso

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya están abiertas para que salves a tu habitante favorito.

Karola fue sancionada en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Karola fue sancionada en La casa de los famosos; así quedó la placa

La influenciadora Karola rompió las reglas en La casa de los famosos Colombia y no pudo ser salvada.

La última conexión de Maiker y la solicitud de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Maiker se reconectó con La casa de los famosos y Juanda Caribe le pidió ser padrino de su hija

Maiker se reconectó con La casa de los famosos y Juanda Caribe le hizo la inesperada solicitud en vivo.

Lo más superlike

Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio Karol G

Karol G quedó libre de toda polémica por supuesto plagio y su equipo recibió disculpas públicas

Karol G queda libre de toda consecuencia legal tras retirarse la demanda por presunto plagio en EE. UU.

La Segura celebró el cumpleaños de Daiky Gamboa días después, ¿Se equivocó? La Segura

La Segura felicitó a Daiky Gamboa en redes y surgieron dudas por la fecha, ¿Se equivocó?

Punch, el mono que sufre rechazo y busca consuelo en su peluche Viral

Punch, el mono que fue rechazado por su madre y se crio junto a un peluche

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología