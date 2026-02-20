Participantes de Tormenta recibieron emotivas cartas en La casa de los famosos; este fue el castigo
Se llevó a cabo una nueva prueba de castigo y beneficio en La casa de los famosos Colombia y así les fue a los participantes.
En La casa de los famosos Colombia se realizó una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que competir por cuartos: 'Calma' y 'Tormenta'.
¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 20 de febrero?
Los famosos se le midieron a una prueba de 'Beneficio y Castigo' en la que tenían que ser bastante hábiles y rápidos.
La prueba consistió en que por tríos debían tomar unos cojines según un jabón que les correspondiera donde uno de ellos debía estar sostenido por unos arnés y ser lanzado por sus compañeros.
Ganaba el equipo que lo hiciera en el menor tiempo y fue Tormenta el equipo que logró ejecutar la prueba con mayor rapidez luego de una diferencia de solo 12 segundos con Calma.
¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia?
Durante la gala de este viernes 20 de febrero los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán confirmaron que el equipo Tormenta ganaron un gran beneficio y era una recarga de sus familiares.
Cada participante recibió una emotiva carta en la que les expresaron emotivas y amorosas palabras que provocaron el llanto den muchos de ellos.
Leyeron palabras de sus hijos, padres, amigos, parejas y demás, que les dieron un impulso para seguir adelante y darle lo mejor de ellos en el juego.
Por su parte, Tormenta tuvo que elegir algunos participantes de Calma para su castigo, quienes tuvieron que disfrazarse de vampiros; además que uno de ellos debe estar en un ataúd, pues este no se puede quedar solo (se pueden rotar).
También deben hacerle la vida imposible a sus compañeros e incomodarlos un poco. El castigo lo deben cumplir hasta que El Jefe se los ordene.
Los elegidos para ser castigados fueron Beba, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro, quienes lo tomaron de la mejor manera.
Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su experiencia en la competencia y a la expectativa de quién quedará eliminado este domingo 22 de febrero.
Además, este lunes 23 de febrero tendrán que darle la bienvenida a la influenciadora Melissa Gate, quien regresará a La casa de los famosos Colombia como habitante invitada y estará por varios días para encantar a los participantes.