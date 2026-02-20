Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola fue sancionada en La casa de los famosos; así quedó la placa

La influenciadora Karola rompió las reglas en La casa de los famosos Colombia y no pudo ser salvada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karola fue sancionada en La casa de los famosos Colombia
Karola fue sancionada por El Jefe en La casa de los famosos/Canal RCN

La influenciadora Karola recibió una fuerte sanción en La casa de los famosos Colombia tras incumplir las reglas.

¿Por qué Karola fue sancionada en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora Karola fue sancionada en La casa de los famosos Colombia luego de que se moviera en el más reciente 'Congelado', donde el actor el 'Flaco' Solórzano visitó a Lorena Altamirano para darle ánimos al respecto.

karola no pudo ser salvada en la casa de los famosos

Durante la gala de este viernes 19 de febrero se le anunció a Karola que debido a que se movió y habló los poderes de salvación que hay en manos de sus compañeros no podían beneficiarla a ella, por lo que se le puso candado, es decir, que tuvo que ir a eliminación directa.

Recordemos que, la influenciadora cayó en placa de nominación por sus compañeros, sin embargo, ella cree que fue por el público.

¿Quiénes se salvaron este 20 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Juanse Laverde fue quien se ganó el poder de la salvación luego de quitarle este beneficio a Beba, la líder de la semana, en la prueba de salvación de este jueves 19 de febrero.

Por su parte, gracias a la caja de pandora, Beba le hizo entrega a esta a Karola, quien se ganó otro poder de salvación sin poder usarlo en sí misma y dentro de esta caja había otra caja, la cual le entregó a Campanita y también se ganó el mismo poder.

karola con candado en la casa de los famosos

En la gala de este viernes 20 de febrero, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les preguntaron a los encargados a quienes salvarían con la excepción de Karola tras la sanción, de Valentino, también con candado por parte de Alexa Torrex tras ganarse dicho poder al ir a la alacena y de Nicolás Arrieta, quien también tenía candado por Maiker, el más reciente eliminado de la competencia que salió catalogado como el 'más mueble' de la competencia tras votación del público.

Juanse Laverde se salvó a sí mismo, Karola salvó a Campanita y Campanita salvó a Manuela Gómez.

¿Quiénes quedó la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia este 20 de febrero?

Con estas salvaciones, quienes quedaron en riesgo de salir de la competencia son los siguientes participantes: Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Karola, Alejandro Estrada y Valentino.

Por el momento, Beba podrá realizar las preguntas del brunch de nominados que se hace el domingo en la mañana, previo a la jornada de eliminación, donde conoceremos al participante que saldrá del juego.

