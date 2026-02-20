Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G quedó libre de toda polémica por supuesto plagio y su equipo recibió disculpas públicas

Karol G queda libre de toda consecuencia legal tras retirarse la demanda por presunto plagio en EE. UU.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio
Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio.

Karol G quedó libre de consecuencias legales luego de que se retirará la demanda por presunto plagio presentada en Miami, Estados Unidos por una canción de su álbum Mañana será bonito.

¿Cómo quedó Karol G tras la demanda por plagio en Estados Unidos?

Los productores musicales habrían reconocieron que su acusación carecía de fundamento y emitieron una disculpa pública dirigida a la cantante y a su equipo creativo.

La controversia había surgido por supuestas similitudes entre el tema Punto G y Gatúbela, canción incluida en el álbum Mañana será bonito.

Sin embargo, al revisar las sesiones de estudio, los productores confirmaron que DJ Maff, productor de Karol G, había creado el ritmo de Gatúbela semanas antes de la publicación de Punto G.

Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio
Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio. (Foto: AFP)

La disculpa de los productores se publicará en inglés y español a través de YouTube y sus redes sociales oficiales, dando fin definitivo al conflicto y reconociendo el trabajo de Karol G y su equipo.

¿Cómo le fue a Karol G en los premios Lo Nuestro?

Recientemente se celebró en Miami la 38.ª edición de los Premios Lo Nuestro, en la que una de las protagonistas fue Karol G, donde la música latina se reunió para reconocer a los artistas más representativos del género.

La artista paisa se llevó tres premios: Artista femenina del año – urbano, Canción del año urbano por Latina Foreva y Colaboración del año – urbano por +57, tema que interpretó en su momento junto a Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd.

Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio
Retiran demanda contra Karol G y cierran caso por presunto plagio. (Foto: AFP)

En la gala también se destacaron artistas como Bad Bunny, quien se convirtió en uno de los más premiados de la noche, obtuvo seis reconocimientos durante la velada.

De nuevo, Karol G destacó como la figura femenina principal, compartiendo el protagonismo de la gala con otros compatriotas como Juanes, quien recibió el Premio a la Trayectoria musical.

Por su parte Maluma también obtuvo su reconocimiento, mientras que otros colombianos brillaron tanto en escena como en las alfombras rojas como Karina García y su pareja Kris R., Altafulla y Blessd.

 

