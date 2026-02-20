Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso sorprende a su esposa con falsa promesa romántica: así fue la pesada broma

Luis Alfonso protagonizó inesperada broma a su esposa en plena “declaración” y su reacción lo dijo todo.

Luis Alfonso sorprende a su esposa con inesperada broma que causa risas. (Foto: Canal AFP)

El cantante de música popular, Luis Alfonso, protagonizó un momento divertido junto a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, que rápidamente llamó la atención de los internautas.

¿Cuál fue la broma de Luis Alfonso hacía su esposa?

En un video compartido en la cuenta de Instagram de Luisa Fernanda Pulgarín donde suma miles de seguidores, la esposa del reconocido cantante mostró el momento divertido.

En el video se observa a Luisa lavando la loza mientras Luis Alfonso le comenta: “Vamos a grabar unas palabras para la boda que vamos a hacer”, a lo que ella acepta sin conocer lo que iba a pasar.

Más adelante, ambos se trasladan a la zona de la piscina, donde Luis Alfonso comienza a darle indicaciones de manera juguetona.

Luis Alfonso sorprende a su esposa con inesperada broma que causa risas. (Foto: Canal RCN)

“Amor, ¿eres capaz de ir hasta el fin del mundo conmigo?”, le pregunta. Luisa responde que sí, y en ese momento él la abraza y ambos se lanzan a la piscina.

Por supuesto que este momento generó la reacción inmediata en ella, quien de inmediato exclama: “¡Mi maquillaje!”, mientras él comenta entre risas: “¡Qué frío!”.

¿Qué dijeron los internautas sobre la broma de Luis Alfonso hacía su esposa?

El video generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja. Entre los comentarios más destacados se leían mensajes como: “Luis Alfonso es el mejor”; o “Doña Luisa se ganó la lotería con Luis”.

Mientras otros se enfocaron en el maquillaje y su vestuario: “¡Nos dañó el outfit, nos dañó el cabello, nos dañó el maquillaje!”, acompañado de risas.

“Yo me imaginé lo que iba a pasar desde el principio, sabía que él venía con otras intenciones”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Y por supuesto que otros esperan que Luisa Fernanda Pulgarín le haga una broma a su esposo: “Esperamos la venganza de Luisa”, y “¡Amo esta pareja, no pierdan nunca esa complicidad, bendiciones!”.

Luis Alfonso sorprende a su esposa con inesperada broma que causa risas. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín llevan más de 10 años juntos y son padres de tres hijos.

Además, Luisa se encarga del estilismo de Luis Alfonso para sus presentaciones y shows, acompañándolo en varios de sus eventos.

 

