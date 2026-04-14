Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ser tema de conversación tras confirmar que su boda por la iglesia con Ángela Aguilar fue pospuesta.

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La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque la pareja ya había anunciado una fecha tentativa para celebrar su unión religiosa.

Cabe recordar que ambos artistas contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en julio de 2024, pocos meses después de hacer pública su relación.

Sin embargo, tenían planeado realizar una boda religiosa más adelante, inicialmente programada para mayo de 2026.

¿Por qué se pospuso la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Durante una entrevista en República Dominicana, en medio de su gira musical, Nodal explicó que la decisión de aplazar la boda no responde a problemas en la relación, sino a factores externos.

El artista reveló que actualmente está enfocado en su carrera, ya que tiene dos álbumes listos para lanzar, uno de ellos previsto para estrenarse en mayo.

Además, el cantante aseguró que tanto él como Ángela Aguilar tomaron la decisión de manera conjunta, considerando la situación de seguridad en México.

Al parecer, el contexto actual del país no les da la tranquilidad necesaria para realizar un evento de esa magnitud.

Uno de los motivos que más peso tuvo en esta decisión fue un episodio reciente que vivieron en Zacatecas.

Christian Nodal confirmó que pospuso su boda religiosa con Ángela Aguilar (Foto Arturo Holmes / AFP)

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¿Qué incidente vivió Nodal en México?

Según relató Nodal, él y Ángela estuvieron cerca de quedar en medio de un hecho violent0 mientras salían del rancho familiar de los Aguilar, lugar donde, según rumores, se realizaría la boda religiosa.

El cantante aseguró que la situación fue angustiante e incluso mencionó que “hace poquito” estuvieron en riesgo, insinuando que el vehículo en el que se transportaban pudo haber sido afectado en medio de un enfrentamiento.

“Está grave, grave”, expresó el artista al referirse a la situación de seguridad en el país, dejando claro que este factor fue determinante para replantear sus planes.

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¿Cuándo será la boda religiosa?

Por ahora, la pareja no tiene una nueva fecha definida para su boda por la iglesia. Nodal explicó que todo dependerá de cómo evolucione la situación en México y de encontrar el momento adecuado tanto a nivel personal como profesional.

Mientras tanto, el artista continúa enfocado en su música y en sus próximos lanzamientos, dejando en pausa uno de los eventos más esperados por sus seguidores.