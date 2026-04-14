Karola rompe el silencio sobre su vida amorosa: ¿volverá con Jota o elegirá a Eidevin?

La reciente eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación dentro y fuera del reality.

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Esta vez, la cartagenera llamó la atención al referirse a su situación sentimental tras abandonar la competencia, dejando en el aire qué pasará con los dos hombres que han marcado su historia reciente: Eidevin y Jota.

Tras varias semanas de convivencia intensa dentro del programa, su cercanía con Eidevin López despertó comentarios y especulaciones, especialmente porque fuera del reality había alguien esperándola.

Karola habla de su futuro amoroso tras salir del reality: ¿Eidevin o Jota? (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karola sobre su futuro amoroso con Eidevin López?

En declaraciones recientes, Karola dejó claro que, por ahora, no quiere apresurarse a tomar decisiones. La influenciadora aseguró que lo primero que necesita es reencontrarse con Eidevin fuera del contexto del reality.

Según explicó, le gustaría compartir con él en un ambiente más natural, sin cámaras ni presión, para realmente conocerse.

La más reciente eliminada recalcó que tocaba ver que pasaba y dejó entrever su postura abierta frente a lo que pueda surgir.

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Karola también enfatizó que, aunque dentro de la casa construyeron una conexión, la realidad afuera es completamente diferente.

Por eso, considera fundamental darse la oportunidad de interactuar en un entorno real antes de definir si existe un futuro entre ellos.

Karola reveló que debe conocer mejor a Eidevin fuera del reality (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karola sobre Jota?

Cuando fue consultada por Jota, la persona que la esperaba fuera del programa, Karola respondió entre risas, dejando ver que la situación es incierta.

La creadora de contenido confesó que no sabe en qué punto se encuentra esa relación actualmente. Incluso, mencionó que no sabe si podría haber sido bloqueada en redes o si existe la posibilidad de retomar lo que tenían antes de su ingreso al reality.

Lejos de dar una respuesta definitiva, Karola reiteró que todo está en pausa mientras logra aterrizar nuevamente en su vida cotidiana.

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La exconcursante también aseguró que cualquier decisión que tome en su vida amorosa será después de vivir su proceso de adaptación fuera del programa.

“Sería apresurado decir algo ahora”, dejó claro, explicando que apenas está retomando su rutina y entendiendo todo lo que ocurrió durante su paso por el reality.

Por ahora, Karola prefiere darse el tiempo necesario para decidir con claridad, dejando a sus seguidores a la expectativa de lo que pueda suceder entre ella, Eidevin y Jota.