Karola aseguró que la final de La casa de los famosos debía ser entre ella y Alexa Torrex; esto dijo

Karola causó revuelo al hablar de la final de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola no estuvo presente en la final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Karola sobre la final de La casa de los famosos Colombia 3?

La cartagenera, que no estuvo presente en la gala final por compromisos laborales, dijo mediante su cuenta de Instagram que los dos finalistas de la tercera edición del programa tenían que ser ella y la cucuteña Alexa Torrex.

Según sus palabras, ambas, aparte de ser las más controversiales y polémicas, eran quienes más contenido le aportaban a los televidentes.

Para Karola, Alejandro se ganó el premio por méritos, pero si las cosas fueran justas esa debió ser la final.

La influenciadora también expresó que veía entre los finalistas a Eidevin López y que, de no haber ocurrido el enfrentamiento con Estrada, seguramente habría alcanzado la última etapa.

Incluso mencionó a su rival directo por varias semanas, Valentino Lázaro, a quien calificó como un buen jugador.

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¿Por qué Karola y Eidevin no estuvieron presentes en la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Los costeños aclararon que no podían asistir a la despedida del programa y fueron los únicos, junto a Sara Uribe, que no se hicieron presentes para ver a Alejandro apagar las luces de la casa más famosa del país.

La cartagenera reconoció que el cucuteño supo jugar con inteligencia, pero no dejó de remarcar que la dinámica del programa también se sostiene en quienes generan conversación y debate.

Su comentario sobre Valentino Lázaro sorprendió a muchos, pues durante semanas ambos protagonizaron enfrentamientos.

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Aunque estos fueron los argumentos que Karola y Eidevin presentaron para no asistir al fin del programa, muchos internautas pusieron en duda sus palabras.

En redes sociales se comentó que la verdadera razón de su ausencia podría estar relacionada con el inconformismo por no haber avanzado más en la competencia.

Para varios seguidores, los enfrentamientos constantes con Alejandro Estrada terminaron debilitando sus posibilidades de ganar y esa frustración aún se refleja en sus actitudes posteriores.