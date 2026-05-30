Juanse Laverde recibió críticas al celebrar la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

El cantante Juanse Laverde celebró de manera particular la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanse Laverde mostró su apoyo por Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo celebró Juanse Laverde la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

El exparticipante estuvo presente en la gala final en la que el actor cucuteño se llevó el premio por decisión del público.

Luego de este emocionante desenlace del programa, Laverde subió un clip en el que se le puede ver bailando y cantando mientras sostiene un peluche de un zorro y asegurando que era un día de celebración.

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¿Cómo reaccionó el fandom de Alejandro Estrada ante la celebración de Juanse Laverde?

El fandom del cucuteño, lejos de emocionarse, comenzó a criticar a Juanse diciendo que se unió al grupo de concursantes que terminaron “lamboneándole” a Estrada luego de ser el ganador, a pesar de que durante el programa se la pasaron señalándolo y enfrentándolo por su forma de jugar.

El cantante hizo parte del grupo de exparticipantes que ingresaron en la última semana del programa y protagonizó un falso congelado que causó revuelo en redes sociales, por lo directo y la crudeza de sus palabras, donde les dijo todo lo que pensaba a sus compañeros.

Incluso algunos internautas aseguraron que dio más contenido con ese falso congelado que en las semanas que estuvo en la casa más famosa del país.

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Además, Juanse tuvo enfrentamientos públicos con varios de sus compañeros y hasta con periodistas que le preguntaban por su participación en el programa.

Estas discusiones demostraron que el cantante se mantuvo conectado con el formato hasta el final, defendiendo su postura y generando debate más allá de la pantalla.

Su estilo directo y sin filtros lo convirtió en uno de los exparticipantes más comentados, y su reacción tras la victoria de Estrada reafirma su interés en seguir siendo parte del fenómeno mediático que representa La casa de los famosos.

Por otro lado, Alejandro Estrada no ha aparecido públicamente tras su victoria, pero en entrevistas posteriores a la gala aseguró que sí tenía pensado compartir su premio con las personas que lo apoyaron incondicionalmente durante la competencia.