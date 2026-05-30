Juliana Calderón reaccionó a la victoria de Alejandro en La casa de los famosos; ¿qué dijo de Nataly Umaña?

Juliana Calderón dio sus impresiones sobre la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Juliana Calderón le lanzó indirecta a Nataly Umaña tras la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 29 de mayo, el país escogió como ganador de la tercera edición del formato al cucuteño Alejandro Estrada, quien con su personalidad y su juego cautivó al público que lo respaldó con más del 60 por ciento de la votación.

La hermana de Yina expresó que para nadie fue una sorpresa que el actor fuera el favorito de los televidentes por el apoyo que tuvo a lo largo del juego y que no le disgusta que Estrada haya sido el ganador.

Calderón dijo que tiene la duda de si Nataly Umaña, expareja de Alejandro, lo buscará ahora que reactivó su carrera.

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En alguna oportunidad, Juliana mencionó en sus redes sociales que le gustaría hacer parte de una de las ediciones del formato, por lo que sus seguidores insinuaron que sería interesante verla en un reality de convivencia.

Incluso su hermana Yina también salió a felicitar a Alejandro por llevarse los 400 millones de pesos y lo advirtió para que no compartiera su premio con Alexa Torrex ni Tebi, y mucho menos le hiciera caso a Nataly si lo vuelve a buscar ahora que está mejor económicamente.

Asimismo, la exparticipante de la casa más famosa del país felicitó a la producción del Canal RCN por mantener a los televidentes atentos al programa durante tantos días.

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¿Habrá una nueva edición de La casa de los famosos Colombia?

Por otra parte, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que en 2027 llegará la cuarta temporada de la telenovela de la vida real, lo que activó a los fandoms de los creadores de contenido que sueñan con ver a sus figuras en el programa.

Este anuncio también marca el inicio de la búsqueda de nuevos talentos que darán continuidad a la historia del programa.