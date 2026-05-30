El nombre de Alejandro Estrada sigue siendo tendencia tras coronarse este viernes 29 de mayo como el ganador de La casa de los famosos Colombia en la tercera temporada. Una donde hubo personajes bastante polémicos y sonados que apuntaban desde el inicio del programa a ser finalistas.

A comienzos del 2026, se confirmó que entraría con el grupo de actores que conformó esta temporada/ Archivo RCN

Vale recordar que el paso de Alejandro Estrada por la casa más famosa de Colombia no comenzó este año, sino que desde su primera versión protagonizó uno de los momentos más sonados de la televisión hasta la fecha.

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¿Cuáles son los hitos que llevaron a Alejandro Estrada a ser el ganador de La casa de los famosos?

Recordemos que en la primera versión del reality, el actor ingresó en una dinámica de congelados para dar por terminado su matrimonio con la también actriz Nataly Umaña. Desde entonces su nombre sonó con bastante fuerza en el formato.

A comienzos del 2026, se confirmó que entraría con el grupo de actores que conformó esta temporada; lo que no sabía es que a las pocas semanas pasaría de ser uno más del casting para convertirse en uno de los favoritos.

Los únicos enamorados no fueron los colombianos, el cucuteño se dio una nueva oportunidad en el amor con la creadora de contenido Yuli Ruiz, con quien, en poco menos de dos meses, dio por terminada su relación ante los ojos de Colombia.

¿Qué otros momentos trascendentales vivió Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Casi en la mitad del juego, Alejandro fue nombrado por sus compañeros como un zorro viejo, debido a las múltiples estrategias que proponía en el juego. Fiel a su apodo, decidió empoderarse, jugar y seguir creando estrategias para avanzar ciclo a ciclo.

En el camino también hubo tropiezos, estuvo a punto de salir luego de que el jefe impusiera un castigo ejemplar para él y para el Eidevin López tras haber cruzado la línea del respeto en un tensionante encuentro. El resultado falló en contra de Eidevin, quien con un 74,42%, fue el eliminado en votación negativa.

Finalmente, encontró en Tebi Bernal y Alexa Torrex, los aliados perfectos para avanzar dentro de la competencia. A este grupo, bautizado como 'Los Especialistas', lo llevó de su mano, no solo para competir, sino para crear una amistad para la vida real. Pudo llegar con uno de ellos a la gran final, pero finalmente fue él quien se coronó como el ganador, apagando las luces de la casa y ganándose los 400 millones de pesos, los mismos que prometió compartir con quienes lo acompañaron en este camino.

Hitos de Alejandro desde la primera temporada de la casa./ Archivo RCN