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¿Yuli Ruiz aprobada en la familia? Esto dijeron los hermanos de Alejandro Estrada

Catalina y Felipe hermanos de Alejandro Estrada opinaron sobre Yuli Ruiz y la presunta división de los 400 millones.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Alejandro Estrada quien se coronó como el ganador de esta tercera temporada, con un porcentaje del 63, 87%.
Alejandro Estrada se coronó como el ganador de esta tercera temporada, con un porcentaje del 63, 87%./ Archivo RCN

En la noche de este viernes 29 de mayo, Colombia fue testigo de la gala final de La casa de los famosos Colombia, donde Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada se disputaban ese cupo para ser el ganador de la tercera temporada del reality de convivencia.

Entre muchos temas, hablaron puntualmente de Yuli Ruiz y si la aprueban o no en la familia Estrada.
Entre muchos temas, hablaron puntualmente de Yuli Ruiz y si la aprueban o no en la familia Estrada./ Archvio RCN

Recordemos que fue Alejandro Estrada quien se coronó como el ganador de esta tercera temporada, con un porcentaje del 63, 87%. Junto a él, estuvieron sus amigos del reality y sus hermanos, quienes se mostraron muy orgullosos por todo su proceso.

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Los hermanos de Alejandro Estrada revelaron si aprueban a Yuli Ruiz en la familia

En medio de la emoción previa a la gala, el Canal RCN habló con Catalina Estrada y Felipe Estrada, hermanos y acompañantes del actor en el último día de la competencia. Entre muchos temas, hablaron puntualmente de Yuli Ruiz y si la aprueban o no en la familia Estrada.

"¿Cómo fue nuestro encuentro con Yuli Ruiz? Bueno, la verdad, yo ni la reconocí; fue mi hermana la que me dijo: "esta es Yuli "y yo: "ah bueno… " Hay una ventaja y es que nosotros nos desconectamos. Sabemos que lo que suceda adentro del programa es una cosa y lo que sucede fuera del programa, ya es otra cosa y obviamente, allá hacen sus trabajos, actúan y muestran unas personalidades que no son y ya fuera tendrán empatía más con unos que con otros, pero bien, en general, todo bien", expresó Felipe.

Las palabras no quedaron ahí, y Catalina, hermana mayor de Alejandro, expresó que ella apoyaría cualquier relación entre ellos si es la voluntad de su hermano, pero que optaba por no ser ella quien determinara con sus palabras si debería estar o no en la vida de su hermano.

¿Qué opinan los hermanos de Alejandro de que se reparta el premio de los 400 millones?

En medio de la entrevista, los hermanos Estrada también hablaron sobre la propuesta que está sobre la mesa para que Alejandro comparta parte de su premio con Tebi Bernal, quien fue su amigo dentro del programa, y con Alexa Torrex, quien además fue su jefe de campaña.

Al igual que en su opinión con Yuli, dejaron claro que apoyarán plenamente las decisiones que tome Alejandro, ya que confían plenamente en su corazón, sabiduría y en que tomará las decisiones correctas una vez tenga el contexto de todo lo que ha sucedido.

Los hermanos Estrada también hablaron sobre la propuesta que está sobre la mesa para que Alejandro comparta parte de su premio con Tebi Bernal
Los hermanos Estrada también hablaron sobre la propuesta que está sobre la mesa para que Alejandro comparta parte de su premio con Tebi Bernal/ Archivo RCN

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