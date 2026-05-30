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Salomón Bustamante rompió el silencio tras la final y reveló quién merecía ganar: "se veía venir"

Salomón Bustamante captó la atención en redes tras dar su opinión luego de que Alejandro Estrada se convirtiera el ganador de la tercera temporada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Salomón Bustamante en el after de La casa de los famosos Colombia - Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Salomón Bustamante reaccionó al triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

El pasado viernes 29 de mayo, se vivió una de las noches más esperadas por muchos, pues luego de 138 días, finalmente se conoció el ganador de La casa de los famosos Colombia, siendo Alejandro Estrada el elegido por le público como el merecedor de los 400 millones de pesos.

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¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante al triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Precisamente, en medio del interés y la conmoción que sigue provocando el triunfo del reconocido actor en esta tercera temporada, son varias las personalidades del mundo del entretenimiento las que se han pronunciado para dar su más sincera opinión sobre los resultados de las votaciones del público.

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Uno de ellos es Salomón Bustamante, quien en las últimas horas rompió el silencio para sumarse a la conversación, dejando en evidencia que, en su caso, quedó completamente satisfecho con la victoria del cucuteño.

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"Para mí los dos son ganadores... se lo merecían, abrazos y bendiciones y buena mar para el futuro", fueron las palabras que escribió el presentador por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Salomón Bustamante tras la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, el también creador de contenido costeño afirmó que, la victoria de Estrada en el reality de convivencia era algo que ya tenía contemplado, dejando ver con su reacción que no le causó sorpresa que el público hay votado masivamente por él.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Salomón Bustamante a la victoria de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

"Se veía venir, Alejo ganó, qué bacano, pero los dos llegaron a la final, Alejo y Juanda, qué bacano, bravo, bravo, bravo, qué chévere, para mí, los dos se lo merecían", comentó Bustamante.

Cabe señalar que, a lo largo de la trasmisión de esta tercera temporada, Salomón demostró ser un fiel televidente del programa, pues en cada uno de los momentos importantes de la competencia dejó ver su posición sin filtros, convirtiéndose para muchos, en uno de los fans del formato.

Salomón Bustamante en el after de La casa de los famosos Colombia.
Salomón Bustamante opinó sobre el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Como el presentador, existen otras figuras del medio que también dejaron en evidencia la emoción por la gran final, pues sin duda, la participación del empresario cucuteño no pasó para nada desapercibida, pues además de demostrar su gran nivel competidor, para muchos fue la oportunidad de conocer su lado más humano y real.

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