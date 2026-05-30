Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín se corona como Miss Grand International All Stars: así lució en el certamen

Vanessa Pulgarín brilló en Miss Grand International All Stars y logró coronarse como la gran ganadora. Aquí un resumen de su participación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025
Vanessa Pulgarín emocionó a los colombianos con su triunfo en Miss Grand International All Stars. (Foto: Canal RCN)

¡Orgullo colombiano! Vanessa Pulgarín se coronó como Miss Grand International All Stars, consolidándose como una de las grandes protagonistas del certamen.

Artículos relacionados

¿Cómo se dio la gran final de Miss Grand International All Stars?

Tras una exigente etapa preliminar, el grupo de participantes se redujo a 18 semifinalistas en la noche final, entre las que logró destacarse la representante colombiana.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia, el reality.
Vanessa Pulgarín gana Miss Grand International All Stars. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, el certamen avanzó al top 10, luego al top 5 y finalmente al selecto grupo de tres finalistas.

La representante de Ghana, Faith Maria Porter, logró obtener el segundo puesto, mientras que Miss Vietnam, Huong Giang Nguyen, el tercero.

Artículos relacionados

¿Cómo lució Vanessa Pulgarín en el momento de su coronación en Miss Grand International All Stars?

En el momento decisivo de la noche, Vanessa Pulgarín quedó tomada de las manos junto a la representante de Ghana, considerada una de sus rivales más fuertes dentro del certamen.

Para la gran final, la colombiana deslumbró con un elegante vestido dorado y anaranjado transparente y adornado con lentejuelas que resaltó su figura y aportó brillo a su imponente aparición en el escenario.

Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia, el reality.
Vanessa Pulgarín deslumbró en Miss Grand International All Stars con su traje de gala. (Foto: Canal RCN)

Su look estuvo acompañado de un maquillaje sofisticado, una melena cuidadosamente peinada y accesorios discretos que complementaron su imagen sin restarle protagonismo al atuendo.

Finalmente, tras escuchar su nombre como ganadora, Vanessa recibió la corona entre aplausos, luciendo emocionada y visiblemente conmovida por el importante triunfo internacional.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Grand International All Stars?

A mediados de mayo, la modelo antioqueña Vanessa Pulgarín viajó a Tailandia para representar a Colombia en este certamen internacional, que reunió a candidatas de distintos países con trayectoria en concursos de belleza alrededor del mundo.

Desde su llegada al país asiático, la colombiana captó la atención del público tailandés gracias a sus llamativos outfits y su imponente presencia en cada una de sus apariciones.

No obstante, fue durante la concentración donde dejó ver toda su fortaleza como competidora, destacándose al obtener las mejores puntuaciones en pruebas como la de traje de playa y la evaluación de rostro al natural, sin maquillaje.

Ese destacado desempeño terminó reflejándose en la gran final, realizada este 30 de mayo, donde la representante colombiana confirmó su favoritismo y logró coronarse con el título del certamen.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La pregunta que todos hacen sobre Tebi Bernal y Alejandra Salguero: Alexa aclaró Influencers

¿Alexa Torrex le confirmó a Tebi Bernal el fin de su relación con Alejandra Salguero? Influencer habló

Alexa Torrex defendió la reacción de Tebi Bernal ante el triunfo de Alejandro Estrada y confirmó que “se enteró de todo”.

Juanda Caribe y su situación sentimental Juanda Caribe

¿Juanda Caribe ya sabe que está soltero tras final de La casa de los famosos? Exparticipante habló

Juanda Caribe ya tuvo sus primeros acercamientos con la vida real tras la gran final de La casa de los famosos Colombia.

Beba iniciará su carrera como cantante. La casa de los famosos

Beba confirmó que iniciará su carrera como cantante tras La casa de los famosos; así fue el anuncio

Beba sorprendió al anunciar que iniciará su carrera musical luego de su paso por La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Marilyn Patiño aclaró la polémica del beso en el confesionario. La casa de los famosos

Marilyn Patiño reveló el nombre de los participantes que vio besándose en el confesionario de La casa de los famosos

Marilyn Patiño defendió su versión en medio de la polémica por el supuesto beso en el confesionario de La casa de los famosos.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”