Vanessa Pulgarín se corona como Miss Grand International All Stars: así lució en el certamen

¡Orgullo colombiano! Vanessa Pulgarín se coronó como Miss Grand International All Stars, consolidándose como una de las grandes protagonistas del certamen.

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¿Cómo se dio la gran final de Miss Grand International All Stars?

Tras una exigente etapa preliminar, el grupo de participantes se redujo a 18 semifinalistas en la noche final, entre las que logró destacarse la representante colombiana.

Vanessa Pulgarín gana Miss Grand International All Stars. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, el certamen avanzó al top 10, luego al top 5 y finalmente al selecto grupo de tres finalistas.

La representante de Ghana, Faith Maria Porter, logró obtener el segundo puesto, mientras que Miss Vietnam, Huong Giang Nguyen, el tercero.

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¿Cómo lució Vanessa Pulgarín en el momento de su coronación en Miss Grand International All Stars?

En el momento decisivo de la noche, Vanessa Pulgarín quedó tomada de las manos junto a la representante de Ghana, considerada una de sus rivales más fuertes dentro del certamen.

Para la gran final, la colombiana deslumbró con un elegante vestido dorado y anaranjado transparente y adornado con lentejuelas que resaltó su figura y aportó brillo a su imponente aparición en el escenario.

Vanessa Pulgarín deslumbró en Miss Grand International All Stars con su traje de gala. (Foto: Canal RCN)

Su look estuvo acompañado de un maquillaje sofisticado, una melena cuidadosamente peinada y accesorios discretos que complementaron su imagen sin restarle protagonismo al atuendo.

Finalmente, tras escuchar su nombre como ganadora, Vanessa recibió la corona entre aplausos, luciendo emocionada y visiblemente conmovida por el importante triunfo internacional.

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¿Cómo fue la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Grand International All Stars?

A mediados de mayo, la modelo antioqueña Vanessa Pulgarín viajó a Tailandia para representar a Colombia en este certamen internacional, que reunió a candidatas de distintos países con trayectoria en concursos de belleza alrededor del mundo.

Desde su llegada al país asiático, la colombiana captó la atención del público tailandés gracias a sus llamativos outfits y su imponente presencia en cada una de sus apariciones.

No obstante, fue durante la concentración donde dejó ver toda su fortaleza como competidora, destacándose al obtener las mejores puntuaciones en pruebas como la de traje de playa y la evaluación de rostro al natural, sin maquillaje.

Ese destacado desempeño terminó reflejándose en la gran final, realizada este 30 de mayo, donde la representante colombiana confirmó su favoritismo y logró coronarse con el título del certamen.