C omo era de esperarse, los mensajes de amor, apoyo y emoción no se hicieron esperar/ ARCHIVO RCN

Alejandro Estrada se coronó como el nuevo ganador de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada en la noche del viernes, 29 de mayo de 2026.

Como era de esperarse, los mensajes de amor, apoyo y emoción no se hicieron esperar, tanto por parte de sus amigos en el reality de convivencia como de sus familiares y los millones de seguidores que sumó a lo largo de estos más de 4 meses en competencia.

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Hermanos y excompañeros de Alejandro Estrada reaccionan a su premio en La casa de los famosos Colombia

Recordemos que, durante la gala final, los finalistas estuvieron acompañados de sus familiares. En el caso de Alejandro Estrada, quienes lo acompañaron fueron sus dos hermanos, quienes no tardaron en revelar públicamente lo emocionados, conmovidos y orgullosos que se sentían por ver lo lejos que había llegado el actor, sin tener que pasar por encima de nadie.

También hablamos con algunos de los amigos más cercanos al cucteño en el programa, como lo fueron Manuela Gómez, Yuli Ruiz, Marilyn, Patiño y Alexa Torrex, quien además fue su jefe de campaña durante la última semana.

Manuela expresó que siempre confió en él, en su inteligencia y estrategia, y que hoy celebraba verlo triunfar. Yuli, por su parte, expresó su admiración al ver que Alejandro aguantó tanto tiempo durante la casa, sorteando los obstáculos que la convivencia y el juego ponían.

Sus hermanos, por su parte, dejaron claro que para Alejandro, esto era también el cierre de un proceso que se había abierto desde la primera temporada, aludiendo a la historia de amor que terminó en televisión nacional con Nataly Umaña.

"Qué bonita la enseñanza que le diste a todo un país... cumpliste tus dos objetivos: hacer un cierre de lo que tú necesitabas y demostrar que uno puede llegar muy alto sin pasar por encima de nadie", expresaron sus hermanos.

¿Cómo reaccionó a Alexa Torrex, al ver que Alejandro Estrada fue el ganador de La casa de los famosos Colombia?

Entre las reacciones más sonadas estuvo la de la también creadora de contenido y cantante cucuteña Alexa, quien expresó que, además de los abrazos, gritos y lágrimas que se le habían escapado, también estaba muy orgullosa por haber acompañado a su amigo en este camino y haber podido contribuir como jefe de campaña en ese resultado.

Finalmente, no fueron los integrantes de la casa y familiares, los únicos en celebrar por todo lo alto, pues diferentes videos que circulan en las redes sociales han demostrado que Cúcuta está de fiesta por el premio del zorro viejo, así como su enorme Fantom en todo el país.

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