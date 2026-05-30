Estos son los porcentajes de los ganadores de La casa de los famosos Colombia: ¿quién obtuvo más?
Los ganadores de La casa de los famosos Colombia obtuvieron distintos porcentajes de apoyo y aquí te contamos quién fue el más votado.
La casa de los famosos Colombia ha consolidado tres exitosas temporadas, en las que una creadora de contenido caleña, un cantante barranquillero y un actor cucuteño se han coronado como ganadores.
Sin embargo, los porcentajes de las votaciones finales han sorprendido a muchos seguidores, ya que uno de ellos alcanzó el mayor respaldo en estos tres años de competencia.
¿Con qué porcentajes de votaciones ganaron Karen Sevillano y Altafulla La casa de los famosos Colombia?
En 2024, La casa de los famosos Colombia consagró a la creadora de contenido Karen Sevillano como su primera ganadora.
En una final reñida frente al actor Julián Trujillo, Sebastián González y Miguel Melfi, Karen se llevó el título con el 51,21% de la votación.
Un año después, en 2025, el cantante barranquillero Andrés Altafulla conquistó al público tras su regreso a la competencia, luego de ser expulsado por Emiro Navarro, y se coronó campeón con un 51,84% de los votos.
Aunque ambos porcentajes fueron elevados en su momento, la tercera temporada sorprendió con un resultado aún más contundente: Alejandro Estrada logró un respaldo ampliamente superior en la final, marcando una diferencia significativa dentro del reality.
¿Con qué porcentaje ganó Alejandro Estrada La casa de los famosos Colombia?
A diferencia de sus antecesores, quienes obtuvieron porcentajes muy similares entre sí, el actor colombiano marcó un hito al coronarse ganador de la tercera temporada del reality con un contundente 63,87% de los votos.
Con esta cifra, no solo superó ampliamente los registros de Karen Sevillano y Altafulla, sino que, hasta el momento, se convirtió en el participante con el mayor porcentaje de votación en una final de La casa de los famosos Colombia.
¿Habrá cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?
Tras el rotundo éxito de la tercera temporada, que tuvo a Alejandro Estrada como ganador, Carla Giraldo sorprendió a los televidentes al confirmar que La casa de los famosos Colombia regresará en 2027 con una cuarta edición.
Por ahora, aún no se conocen detalles sobre el proceso de selección de los nuevos participantes; sin embargo, se espera que en los próximos meses se revelen más novedades sobre la dinámica y los famosos que harán parte del reality.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike