Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo
Alejandro Estrada genera una ola de reacciones tras pronunciarse al ganar La casa de los famosos Colombia 2026.
En los últimos meses, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Por este motivo los finalistas que fueron: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, generaron todo tipo de interacciones durante su participación en el reality.
Sin embargo, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al obtener el mayor número de votos con un total del 63.87% en las votaciones.
¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?
En la gala del 29 de mayo 2026, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia tras la decisión que tomó el público en las votaciones al obtener el puntaje más alto en las votaciones.
Cuando los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo leyeron el sobre de La casa de los famosos Colombia, sorprendieron al obtener el puntaje que obtuvieron los finalistas en las votaciones y los resultados quedaron de la siguiente manera.
- Ganador: Alejandro Estrada con un porcentaje del 63.87%
- Segundo lugar: Juanda Caribe con un porcentaje del 28.11%
- Tercer lugar: Valentino Lázaro con un porcentaje del 4.29%
- Cuarto lugar: Tebi Bernal con un porcentaje del 3.72%
¿Cuáles fueron las palabras de Alejandro Estrada al ser el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?
Tras confirmarse que Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, aprovechó la oportunidad para expresarle todo su agradecimiento a sus seguidores, allegados y a todas las personas con las que tuvo la oportunidad de convivir a lo largo de la competencia y expresó las siguientes palabras:
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“Gracias Colombia, a todas las esposas del mundo, a todas las personas que se conectaron conmigo. Muchas gracias”, agregó Alejandro Estrada al compartir sus palabras tras ganar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.