Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo

Alejandro Estrada genera una ola de reacciones tras pronunciarse al ganar La casa de los famosos Colombia 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo
¿Qué palabras compartió Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo los finalistas que fueron: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, generaron todo tipo de interacciones durante su participación en el reality.

Sin embargo, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia al obtener el mayor número de votos con un total del 63.87% en las votaciones.

Artículos relacionados

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la gala del 29 de mayo 2026, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia tras la decisión que tomó el público en las votaciones al obtener el puntaje más alto en las votaciones.

Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo
¿Cuál fue el puntaje que recibió Alejandro Estrada al convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Cuando los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo leyeron el sobre de La casa de los famosos Colombia, sorprendieron al obtener el puntaje que obtuvieron los finalistas en las votaciones y los resultados quedaron de la siguiente manera.

  1. Ganador: Alejandro Estrada con un porcentaje del 63.87%
  2. Segundo lugar: Juanda Caribe con un porcentaje del 28.11%
  3. Tercer lugar: Valentino Lázaro con un porcentaje del 4.29%
  4. Cuarto lugar: Tebi Bernal con un porcentaje del 3.72%

¿Cuáles fueron las palabras de Alejandro Estrada al ser el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo
¿Cuál fue la reacción de Alejandro Estrada tras convertirse en ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Tras confirmarse que Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, aprovechó la oportunidad para expresarle todo su agradecimiento a sus seguidores, allegados y a todas las personas con las que tuvo la oportunidad de convivir a lo largo de la competencia y expresó las siguientes palabras:

“Gracias Colombia, a todas las esposas del mundo, a todas las personas que se conectaron conmigo. Muchas gracias”, agregó Alejandro Estrada al compartir sus palabras tras ganar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Esto hizo Yuli Ruiz al ver coronarse a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia Alejandro Estrada

Yuli Ruiz y Tebi Bernal dan de qué hablar tras victoria de Alejandro Estrada: así reaccionaron

La reacción de Yuli Ruiz y Tebi Bernal tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos dio de qué hablar.

Nataly Umaña reaccionó al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Col 2026: en VIDEO Alejandro Estrada

Nataly Umaña reaccionó al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Col 2026: en VIDEO

Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada compartió su reacción en redes al ver que ganó La casa de los famosos Col 2026.

Así quedaron los porcentajes para elegir al ganador de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Así quedaron los porcentajes para elegir al ganador de La casa de los famosos Colombia

Estos fueron los porcentajes del público para elegir al ganador de La casa de los famosos Col, desatando múltiples opiniones en redes.

Lo más superlike

Sheila reaparece en sus redes tras la pronta final de La casa de los famosos Col: ¿apoya a Juanda? La casa de los famosos

Sheila reaparece en sus redes tras la final de La casa de los famosos Col: ¿apoya o no a Juanda?

A minutos de la final de La casa de los famosos, Sheila Gándara dejó curioso mensaje e internautas opinan si es para Juanda Caribe.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”