Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Yuli Ruiz y Tebi Bernal dan de qué hablar tras victoria de Alejandro Estrada: así reaccionaron

La reacción de Yuli Ruiz y Tebi Bernal tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos dio de qué hablar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esto hizo Yuli Ruiz al ver coronarse a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia
Esto hizo Yuli Ruiz y Tebi Bernal al ver coronarse a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

La reacción de Yuli Ruiz y Tebi Bernal tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia sorprendió a los seguidores del reality luego de conocerse el resultado final de la tercera temporada. El reconocido actor fue anunciado como ganador en la gala de cierre, mientras la actitud de Ruiz y Bernal durante el momento se convirtió en uno de los detalles más comentados de la noche.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz y Tebi Bernal a la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Pese a las diferencias que dejó la relación entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, la exparticipante del reality decidió pasar la página y, durante la última semana, expresó públicamente su apoyo al actor. Por eso, al verlo coronarse como el ganador de esta tercera edición, su reacción no fue negativa, aunque tampoco habría sido la esperada por el público.

Mientras que Tebi Bernal, con quien sostuvo una amistad a lo largo del reality, y una serie de altercados en la recta final, se dejó ver un tanto inexpresivo ante la victoria del participante.

Yuli Ruiz sorprende con su reacción tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia
Yuli Ruiz sorprende con su reacción tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

En las imágenes de la gran final se pudo observar el momento exacto en el que ambos participantes, junto a otros de sus excompañeros de reality, reaccionaron con poca emoción, a juicio de los internautas, quienes comentaron en redes sociales que ambos participantes parecían no estar felices con el resultado final.

Artículos relacionados

¿Qué porcentaje de votos coronó a Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos Colombia?

Una vez Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del programa, revelaron que entre Juanda Caribe y Alejandro Estrada estaba el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se abrió el sobre que contenía el nombre del vencedor, el reconocido actor.

Artículos relacionados

Antes de anunciarlo, se dieron a conocer los porcentajes de votación, dejando en evidencia la estrecha diferencia entre ambos finalistas. Alejandro Estrada obtuvo 63.87 %, mientras que Juanda Caribe alcanzó 28.11 %.

De esta manera, con estos resultados, Alejandro Estrada se consagró como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en una final marcada por la alta competencia y una diferencia mínima en las votaciones frente a Juanda Caribe. Su victoria cerró una edición que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

la reacción de Yuli Ruiz tras la victoria de Alejandro Estrada
La reacción de Yuli Ruiz tras la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo La casa de los famosos

Alejandro Estrada: estas fueron sus palabras tras ganar de La casa de los famosos 2026, esto dijo

Alejandro Estrada genera una ola de reacciones tras pronunciarse al ganar La casa de los famosos Colombia 2026.

Nataly Umaña reaccionó al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Col 2026: en VIDEO Alejandro Estrada

Nataly Umaña reaccionó al ver que Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Col 2026: en VIDEO

Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada compartió su reacción en redes al ver que ganó La casa de los famosos Col 2026.

Así quedaron los porcentajes para elegir al ganador de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Así quedaron los porcentajes para elegir al ganador de La casa de los famosos Colombia

Estos fueron los porcentajes del público para elegir al ganador de La casa de los famosos Col, desatando múltiples opiniones en redes.

Lo más superlike

Sheila reaparece en sus redes tras la pronta final de La casa de los famosos Col: ¿apoya a Juanda? La casa de los famosos

Sheila reaparece en sus redes tras la final de La casa de los famosos Col: ¿apoya o no a Juanda?

A minutos de la final de La casa de los famosos, Sheila Gándara dejó curioso mensaje e internautas opinan si es para Juanda Caribe.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”