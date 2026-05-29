Yuli Ruiz y Tebi Bernal dan de qué hablar tras victoria de Alejandro Estrada: así reaccionaron

La reacción de Yuli Ruiz y Tebi Bernal tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia sorprendió a los seguidores del reality luego de conocerse el resultado final de la tercera temporada. El reconocido actor fue anunciado como ganador en la gala de cierre, mientras la actitud de Ruiz y Bernal durante el momento se convirtió en uno de los detalles más comentados de la noche.

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¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz y Tebi Bernal a la victoria de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Pese a las diferencias que dejó la relación entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, la exparticipante del reality decidió pasar la página y, durante la última semana, expresó públicamente su apoyo al actor. Por eso, al verlo coronarse como el ganador de esta tercera edición, su reacción no fue negativa, aunque tampoco habría sido la esperada por el público.

Mientras que Tebi Bernal, con quien sostuvo una amistad a lo largo del reality, y una serie de altercados en la recta final, se dejó ver un tanto inexpresivo ante la victoria del participante.

Yuli Ruiz sorprende con su reacción tras el triunfo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

En las imágenes de la gran final se pudo observar el momento exacto en el que ambos participantes, junto a otros de sus excompañeros de reality, reaccionaron con poca emoción, a juicio de los internautas, quienes comentaron en redes sociales que ambos participantes parecían no estar felices con el resultado final.

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¿Qué porcentaje de votos coronó a Alejandro Estrada como ganador de La casa de los famosos Colombia?

Una vez Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del programa, revelaron que entre Juanda Caribe y Alejandro Estrada estaba el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se abrió el sobre que contenía el nombre del vencedor, el reconocido actor.

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Antes de anunciarlo, se dieron a conocer los porcentajes de votación, dejando en evidencia la estrecha diferencia entre ambos finalistas. Alejandro Estrada obtuvo 63.87 %, mientras que Juanda Caribe alcanzó 28.11 %.

De esta manera, con estos resultados, Alejandro Estrada se consagró como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en una final marcada por la alta competencia y una diferencia mínima en las votaciones frente a Juanda Caribe. Su victoria cerró una edición que mantuvo la expectativa hasta el último momento.