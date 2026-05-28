Así reaccionó Juanda Caribe al conocer su apodo de “Tanga Caribe” en La casa de los famosos

Durante una dinámica realizada en la tarde de este jueves 28 de mayo en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe no ocultó su sorpresa al enterarse de que algunos internautas y participantes lo apodan “Tanga Caribe”. El momento no pasó desapercibido entre los seguidores del reality, quienes volvieron a pronunciarse en redes sociales.

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¿Por qué Juanda Caribe se enteró que lo apodan “Tanga Caribe” fuera de La casa de los famosos?

A pocas horas de que se conozca al ganador de La casa de los famosos Colombia, El Jefe invitó a varios exparticipantes a pasar 24 horas con los finalistas. Para hacer su estadía más amena e interesante, decidió realizar una llamativa dinámica que simulaba los congelados que nunca ocurrieron.

Juanda Caribe conoció su apodo fuera del reality y así respondió. (Foto Canal RCN).

En medio de la actividad, Juanse Laverde, uno de los primeros eliminados de la temporada, aprovechó para revelarle a Juanda Caribe el apodo que surgió poco después de que Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, le entregara unas tangas para defenderla de los recientes altercados que habían tenido dentro de la competencia.

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“Demasiada información, ¿verdad? Cree sabérselas todas... Pues me despido, adiós, Tanga Caribe”, mencionó Juanse Laverde durante la dinámica.

La reacción de Juanda Caribe no pasó desapercibida entre los seguidores del reality, quienes rápidamente comentaron el momento en redes sociales y revivieron el curioso apodo que surgió semanas atrás dentro de la competencia.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe al enterarse de su apodo “Tanga Caribe”?

Luego de que Juanse Laverde finalizara su congelado, todos los famosos reaccionaron sorprendidos ante las palabras del exparticipante, mientras Juanda Caribe permanecía sentado comiendo un snack.

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Sin embargo, cuando llegó su turno de hablar, el finalista se dirigió a Juanse Laverde y respondió con humor al apodo que le pusieron dentro y fuera de la casa.

“Te saluda Tanga Caribe, pero es una tanga brasilera y de las más caras”.

La reacción de Juanda Caribe desató risas entre los participantes y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.