¿Sheila Gándara tiene nuevo amor? Reciente video desató especulaciones

Un reciente video protagonizado por Sheila Gándara encendió las redes sociales y despertó rumores sobre un posible nuevo romance. Los seguidores de la expareja de Juanda Caribe, actual finalista de La casa de los famosos Colombia, no tardaron en reaccionar y comenzaron a especular al respecto.

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¿Sheila Gándara ya rehízo su vida amorosa tras ruptura con Juanda Caribe?

Durante la tarde de este jueves Sheila Gandara, expareja sentimental de Juanda Caribe y madre de su hija, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un inesperado video en el que se mostró cantando una canción que muchos tomaron como una pista de que la joven influenciadora estaría saliendo con alguien más.

¿Nuevo amor? Sheila Gándara sorprendió con video y encendió las redes. (Foto Canal RCN).

Pues en el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Gandara se mostró a bordo de un automóvil cantando la canción de Wisin, Jhay Cortez, Anuel titulada "Fiel", específicamente el coro en el que menciona un interés por otra persona.

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“Contigo nadie gana por má' que comenten. Hoy e' noche de s*xo, llamé pa' verte. En la jeepeta arrebata'o, tú me tiene engabeta'o, siempre con gana' 'e darte, no importa cuánto te he da'o, a ti nadie te deja, tú todo' lo' ha' deja'o”, dice parte de la canción que interpretó Gándara.

El video fue suficiente para que varios internautas comenzaran a especular sobre la posibilidad de que la expareja de Juanda Caribe esté saliendo con alguien más o haya iniciado una nueva etapa sentimental.

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Además, algunos usuarios han comentado que la creadora de contenido luce más radiante tras la ruptura, incluso después de realizarse algunos retoques estéticos. Sin embargo, nada de esto prueba que Sheila tenga actualmente un interés amoroso real.

¿Por qué finalizó la relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Vale la pena recordar que la relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara finalizó poco después de que el finalista ingresara a La casa de los famosos Colombia, pues en medio de la competencia el influenciador comenzó a mostrar acercamientos con Mariana Zapata, ocasionando que en redes sociales comenzara a surgir información que mostraba que él no era una persona fiel.

Ante esto, la joven influenciadora decidió tomar distancia y apoyo hacia el finalista, especialmente al ver que tiempo después su acercamiento a Mariana Zapata aumentó en gran medida.