Sale a la luz fotografía de Lady Noriega junto a Shakira en su juventud; así se veían las cantantes

Salieron a la luz fotografías inéditas de Lady Noriega al lado de Shakira en su juventud.

Lady Noriega se encuentra de visita en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué se viralizó la fotografía de Lady Noriega junto a Shakira?

En las redes sociales se han viralizado unas imágenes en las que se puede ver a la actriz y a la cantante cuando estaban empezando sus respectivas carreras y aún no eran tan conocidas.

En la fotografía aparece Shakira con el pelo y vestido negros, mientras que Lady luce un vestido rojo.

Aunque no se conocen muchos detalles sobre dónde ni en qué año se dio este encuentro, el recuerdo causó revuelo entre los seguidores de ambas artistas.

La particular imagen ya había circulado en internet, pero los internautas la desempolvaron debido al evidente cambio de las dos figuras, sobre todo de Lady, quien actualmente se encuentra como visitante en La casa de los famosos Colombia 3.

La actriz regresó junto a un grupo de exparticipantes para estar presentes en el debate final y para hacer parte de la segunda edición de los premios del reality.

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¿Qué premio recibió Lady Noriega en La casa de los famosos Colombia 3?

Noriega recibió el galardón por protagonizar el mejor brunch de la temporada, momento que se hizo viral al lanzarle varios insultos con palabras refinadas a Alexa y llamarla “pinocha” por sus mentiras.

Aunque hubo tensiones, Lady reconoció el buen trabajo de Alexa al desestabilizar con su personaje y destacó que gracias a participantes con esa capacidad de generar polémica es que los formatos de convivencia logran mantener el interés del público.

Su regreso a la casa fue celebrado por los seguidores, quienes la consideran una de las personalidades más fuertes de esta edición.

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Los exparticipantes y los finalistas se preparan para vivir un posicionamiento en positivo y para tener una última celebración acompañados de Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

La expectativa por la gran final crece cada día, con cuatro concursantes que buscan llevarse los 400 millones de pesos y engrosar la selecta lista de ganadores junto a Karen Sevillano y Altafulla.