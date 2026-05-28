Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin protagonizó emotivo momento con una familia colombiana y se volvió viral

El cantante paisa se volvió tendencia luego de visitar y apoyar un restaurante colombiano que estaría atravesando problemas económicos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
J Balvin protagonizó emotivo momento con una familia colombiana y se volvió viral
J Balvin protagonizó emotivo momento con una familia colombiana y se volvió viral (Foto Jaime Saldarriaga / AFP)

J Balvin volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por el lanzamiento de una canción ni por uno de sus conciertos internacionales.

Artículos relacionados

El artista paisa llamó la atención por un emotivo gesto que tuvo con una familia colombiana y que rápidamente se viralizó en internet.

El cantante protagonizó un momento que muchos usuarios calificaron como “humilde”, “genuino” y “de gran corazón”, luego de ayudar a un restaurante que estaría atravesando dificultades económicas.

Las imágenes del momento comenzaron a circular masivamente en Instagram, donde miles de personas destacaron la actitud del artista y el impacto positivo que tuvo su visita.

El inesperado gesto de J Balvin con una familia colombiana que conmovió las redes
El inesperado gesto de J Balvin con una familia colombiana que conmovió las redes (Foto Matt Winkelmeyer / AFP)

¿Cuál fue la emotiva acción que hizo J Balvin para una familia colombiana?

J Balvin visitó junto a un creador de contenido un restaurante colombiano que, según contaron en el video, estaba teniendo problemas para pagar la renta del local.

La idea inicial era apoyar al negocio de manera discreta, probando la comida y ayudando a darle visibilidad en redes sociales para atraer más clientes.

En el video se observa que el lugar estaba prácticamente vacío al momento de la llegada del cantante. El restaurante ofrecía comida típica colombiana, algo que conectó rápidamente con el artista.

Durante la visita, J Balvin probó varios productos del menú y habló muy bien de la calidad de la comida y del esfuerzo de la familia detrás del negocio.

El artista aseguró que siempre intenta ayudar desde el corazón cuando tiene la oportunidad y destacó la importancia de usar las plataformas digitales para generar cambios positivos en la vida de otras personas.

J Balvin también comentó que considera que tanto su música como la visibilidad que tiene en redes pueden convertirse en herramientas para apoyar a quienes más lo necesitan.

Además de grabar contenido para promocionar el restaurante, el influencer dejó una generosa propina, gesto que emocionó tanto a los dueños del lugar como a los usuarios en redes sociales.

Antes de irse, J Balvin mencionó que le gustaría regresar al restaurante junto a su familia y recomendar el lugar a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron las redes ante el video de J Balvin?

El video rápidamente se llenó de comentarios positivos hacia el cantante.

Muchos usuarios resaltaron la humildad de J Balvin y aseguraron que este tipo de acciones muestran una faceta distinta del artista fuera de los escenarios.

Otros destacaron el hecho de que utilizara su fama y alcance para ayudar a pequeños negocios y familias trabajadoras.

“Eso habla del corazón que tiene”, “Qué lindo gesto” y “Así deberían usar su fama más artistas”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en redes sociales.

J Balvin volvió a ser tendencia, pero esta vez por un gesto que pocos esperaban
J Balvin volvió a ser tendencia, pero esta vez por un gesto que pocos esperaban (Foto Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprendió al pedir votos para Alejandro Estrada en La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al pedir votos para finalista de La casa de los famosos, ¿quién?

Yina Calderón anunció su apoyo a un finalista de La casa de los famosos e hizo una petición a su fandom.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su bebé: así lo anunció Talento nacional

Exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su bebé: así lo anunció

En las últimas horas, un reconocido exparticipante de MasterChef Celebrity confesó el nacimiento de su bebé con emotiva foto.

Shaira reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿de quién se trata? Shaira

Reconocida cantante colombiana reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿quién es?

La artista sorprendió a sus seguidores al destapar el nombre del participante que apoya para ganar el reality.

Lo más superlike

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

Una de las voces más importantes del género urbano llega a Bogotá. Nicky Jam se presentará por primera vez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín

Beba ganó el premio a la más competitiva dentro de La casa La casa de los famosos

Este fue el polémico premio que Beba se llevó en La casa de los famosos: "por eso llegué al top 5"

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido periodista: así se confirmó la dolorosa noticia, ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido periodista: así se confirmó la dolorosa noticia, ¿quién fue?

Estos son los pasos diarios que podrían ayudar a bajar de peso y mejorar la salud Salud y Belleza

¿Cuánto se debe caminar al día para bajar de peso? Estos son los pasos recomendados

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”