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Tebi Bernal perdió su cuenta de Instagram previo a la final de La casa de los famosos Colombia

Internautas notaron la ausencia de la cuenta de Instagram de Tebi Bernal antes de la final de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cuenta de Instagram de Tebi Bernal desapareció previo a la final del reality
Cuenta de Instagram de Tebi Bernal desapareció previo a la final del reality. (Foto Canal RCN | Freepik).

En medio de la expectativa por la final de La casa de los famosos Colombia, varios internautas notaron la ausencia del perfil de Tebi Bernal en Instagram. La situación desató comentarios y especulaciones en redes sociales, pues hasta el momento el equipo del influenciador no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con su cuenta.

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¿Tebi Bernal perdió su cuenta oficial de Instagram?

Durante la tarde de este jueves 28 de mayo el nombre de Tebi Bernal se volvió tendencia luego de que internautas se percataran de que su cuenta oficial en Instagram ya no se encontraba disponible.

¿Tebi Bernal perdió su Instagram? Esto pasó antes de la gran final del reality
¿Tebi Bernal perdió su Instagram? Esto pasó antes de la gran final del reality. (Foto Canal RCN).

El hecho ocurrió justo antes de que la gran final de La casa de los famosos Colombia se lleve a cabo, pues en los últimos días el creador de contenido ha dividido opiniones en redes sociales por su actitud frente a la elección de Alexa Torrex de ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada y no de él, como presuntamente se lo había prometido.

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Al parecer la actitud de Tebi Bernal en esta semana crucial de la competencia no le estaría generando una buena reputación entre los televidentes del reality, quienes se debaten entre si es correcto o no su actuar.

Lo ocurrido llamó aún más la atención de los seguidores del reality, pues sucedió poco después de que el equipo de Tebi Bernal compartiera un comunicado en el que pidió respeto hacia el finalista, asegurando que en los últimos días ha recibido una fuerte ola de comentarios negativos por su actitud dentro de la competencia frente a Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

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Lo cierto es que la cuenta oficial de Instagram del finalista no aparece en la plataforma y su equipo de trabajo no se ha pronunciado aún al respecto.

¿Qué decía el comunicado del equipo de Tebi Bernal antes de que su Instagram desapareciera?

En el comunicado oficial su equipo hizo un llamado al respeto y advirtieron que algunas reacciones de los internautas habían sobrepasado el límite del entretenimiento, llegando al ac0so verbal y los at4ques personales.

"Entendemos perfectamente que los programas de competencia y telerrealidad despiertan pasiones, debates y opiniones divididas; Eso es parte del entretenimiento. Sin embargo, existe una línea muy clara entre apoyar a un equipo y cruzar el límite hacia el ac0so verbal, los insult0s personales y la viol3ncia psicológica", señala el comunicado.

Cuenta de Instagram de Tebi Bernal desapareció previo a la final del reality
Cuenta de Instagram de Tebi Bernal desapareció previo a la final del reality. (Foto Canal RCN).

 

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