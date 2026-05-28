El nombre de Carla Giraldo se ha convertido en tendencia en los últimos meses no solo por ser una polifacética artista, sino que también, por ser la presentadora de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Sin duda, Carla ha generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales al demostrar su gran habilidad en el campo de la presentación, en especial, por su intachable trabajo junto a Marcelo Cezán.

Así también, Carla se ha destacado por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por no solo ser actriz, presentadora, sino que también, es creadora de contenido digital, en la que presumió lo enamorada de su novio.

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¿Quién es el novio de la presentadora Carla Giraldo de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Carla Giraldo no solo ha tenido un gran desempeño al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir en las últimas horas una fotografía junto a su novio.

Esta foto compartió Carla Giraldo con su novio. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Carla compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una fotografía que mostró en sus historias en la que aparece junto a su guapo novio Roberto Asis.

El nombre de Roberto Asis se ha convertido en tendencia, no solo por ser un reconocido creador de contenido y empresario, sino que también, por compartir a través de sus redes sociales una ráfaga de fotografías y una de ellas, es en la que presume el amor que siente por Carla Giraldo.

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En la fotografía se evidencia que Roberto disfrutó varios momentos fuera del país, pero también, se evidencia todo el cariño que siente por Carla Giraldo, con quien ha compartido valiosos momentos.

¿Cómo ha sido el paso de Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia como presentadora?

Es clave mencionar que Carla Giraldo ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha tenido, en especial, por ser la presentadora del programa junto a Marcelo Cezán.

¿Cómo ha sido la presentación de Carla Giraldo en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Por ello, varios internautas se han encontrado bajo la expectativa de la gran final de La casa de los famosos Colombia, en la que: Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada y Tebi Bernal lucharán por ese gran premio.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!