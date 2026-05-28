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Nataly Umaña dejó curioso mensaje previo a la final de La casa de los famosos Colombia

"La promesa tarda": Nataly Umaña compartió reflexivo mensaje previo a la final de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nataly Umaña dejó mensaje previo a la final de La casa de los famosos
Nataly Umaña compartió emotivo mensaje previo a final. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada es uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3 y previo a la gran final del 29 de mayo, su exesposa Nataly Umaña ha estado activa en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Nataly Umaña sobre la final de La casa de los famosos Colombia en donde está Alejandro Estrada?

La actriz ha estado compartiendo mensajes a través de sus redes sociales en los últimos días, los cuales no han pasado por desapercibido.

Esta misma actividad en redes ha hecho que internautas le dejen preguntas y cuestionamientos, precisamente, un internauta le lanzó un duro comentario sobre su reacción si Alejandro llegaba a ganarse La casa de los famosos.

Ante esta pregunta, Nataly se refirió a su exesposo y aseguró lo que sentiría en caso tal que él se ganara el reality del Canal RCN.

“Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”.

Nataly Umaña sorprendió con nuevo look
Nataly Umaña dejó curioso mensaje previo a la final de La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

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¿Cuál fue el mensaje que dejó Nataly Umaña previo a la final de La casa de los famosos Colombia?

Nataly Umaña tras referirse a Alejandro Estrada compartió un reflexivo mensaje en sus historias de Instagram.

Jacob peleó toda una noche con Dios... y salió herido. Porque hay encuentros con Dios que no te dejan intacto.

La actriz compartió un versículo en el que habla de las promesas de Dios para sus mejores soldados en la tierra.

Hay temporadas donde el cielo guarda silencio, donde la promesa tarda y la fe ya no se siente como fuego... sino como resistencia.

Con esta reflexión Nataly captó la atención de sus seguidores por sus recientes declaraciones y ante la final de La casa de los famosos Colombia en donde su exesposo estará luchando por quedarse con el premio mayor.

Eso es fe verdadera. No la que adora después del milagro. La que permanece en medio de la noche....


Cabe resaltar que, Alejandro Estrada también ha hablado abiertamente de Nataly Umaña en las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia en donde ha asegurado que él no siente ningún odio o rencor hacia ella pese a lo que pasó.

El actor ha dejado claro que hacia Nataly solo tiene sentimientos de cariño y respeto por los buenos momentos que pasaron en su matrimonio.

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