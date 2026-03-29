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¡Luto en la comedia! Falleció reconocido actor tras luchar un año contra rara enfermedad: ¿quién es?

Falleció un reconocido comediante tras luchar durante un año contra una agresiva enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido comediante tras enfrentar agresiva enfermedad
Falleció reconocido comediante tras enfrentar agresiva enfermedad (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de un comediante y actor quien falleció el pasado sábado 28 de marzo a las 11 de la mañana, luego de enfrentar una compleja enfermedad durante más de un año.

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La noticia fue confirmada por una amiga cercana de la familia, quien también compartió detalles sobre los últimos momentos del artista, generando conmoción entre sus seguidores y colegas.

¿Quién era el comediante que falleció?

Alex Duong era un comediante y actor estadounidense que participó en diferentes producciones televisivas, logrando reconocimiento por sus apariciones en series como Dexter y Pretty Little Liars.

Aunque muchos de sus papeles fueron esporádicos, su presencia en la pantalla y su trabajo en la comedia le permitieron construir una comunidad que valoraba su talento y carisma.

Además de su carrera actoral, Duong también se destacó en el stand-up, donde conectaba con el público a través de su estilo cercano y auténtico.

Su partida ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y compañeros han recordado su trayectoria y el impacto que dejó en la industria del entretenimiento.

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Falleció Alex Duong tras luchar contra rara enfermedad
Falleció Alex Duong tras luchar contra rara enfermedad (Foto freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con la información compartida por su amiga Hilarie Steele, Alex Duong falleció tras sufrir un shock séptico durante la noche del viernes, luego de una larga lucha contra el cáncer.

El comediante había sido diagnosticado un año atrás con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer poco común y altamente agresivo.

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La enfermedad fue detectada luego de que comenzara a presentar fuertes dolores de cabeza, especialmente en la zona detrás de uno de sus ojos.

Tras varios exámenes médicos y una biopsia, los especialistas confirmaron la gravedad del tumor. A partir de ese momento, Duong inició distintos tratamientos y adaptó su vida a las condiciones de salud, incluso utilizando un parche en el ojo como parte de las secuelas del proceso.

Durante su lucha, recibió el apoyo de amigos y colegas del mundo de la comedia, quienes organizaron un show benéfico para ayudarlo en medio de su situación. Asimismo, se creó una campaña con el objetivo de respaldarlo económicamente, la cual inicialmente buscaba contribuir a su recuperación visual.

Tras su fallecimiento, esta iniciativa fue redirigida para apoyar a su esposa, Cristina, y a su hija de cinco años, Everest, quienes ahora enfrentan este difícil momento.

Alex Duong murió tras luchar durante un año contra el cáncer
Alex Duong murió tras luchar durante un año contra el cáncer (Foto freepik)
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