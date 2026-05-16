La Segura no se guardó nada y criticó fuerte a Mariana Zapata tras situación con Juanda Caribe

Natalia Segura, conocida como La Segura, recientemente sorprendió al hacer referencia a una situación que ocurrió en La casa de los famosos Colombia, especialmente entre Mariana Zapata y Juanda Caribe.

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¿Qué dijo La Segura sobre Mariana Zapata tras situación en La casa de los famosos?

La influenciadora caleña realizó un live, como suele hacerlo frecuentemente, para compartir y responder preguntas de sus millones de seguidores.

La Segura criticó fuertemente la cercanía entre participantes y dijo sin filtro: “Es que nos estamos disfrutando el reality”, haciendo referencia a varias de las situaciones que han hecho los participantes de esta temporada.

Además, comparó lo que ocurre actualmente con situaciones entre los participantes con el trato que tuvo ella en la primera temporada y mencionó a exparticipantes como Pantera, Miguel Melfi y Alfredo Redes.

La Segura causó revuelo por lo que dijo sobre Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

La Segura aseguró que, si alguno de ellos la hubiera tomado de la mano, se hubiera abrazado con ella acostados o le hubiera hecho masajes, “se hubieran llevado un fuerte sartenazo”.

Por esta razón, expresó que no comparte la idea de justificar que no es “mocear” solamente porque no se han dado un beso o no ha ocurrido algo más allá entre ellos.

“Están moceando”, comentó La Segura y además, agregó que si una persona sabe que alguien tiene pareja “no tiene que coquetear”.

¿Qué aclaró La Segura sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

La Segura también dejó claro que no tiene nada personal en contra de Mariana Zapata y aseguró que su comentario no iba dirigido específicamente hacia ella, pues afirmó que podría tratarse de cualquier otra persona.

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Sin embargo, sí expresó que para ella el principal responsable es Juanda Caribe, a quien incluso calificó como “chatarra”.

La Segura causó revuelo por lo que dijo sobre Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Todo esto ocurrió luego de que durante esta semana Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaran varios momentos de cercanía dentro de la casa. Entre ellos, fue cuando el participante le realizó unos masajes a Mariana.

Además, hace algunos días Mariana Zapata reaccionó a un comentario de Beba, quien la llamó “moza”. Frente a esto, Mariana aseguró que ella no se veía de esa manera, pues afirmó que no había pasado nada con Juanda Caribe.