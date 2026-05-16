Así fue la emotiva fiesta de Alexa Torrex y fue recibida como “la ganadora” de La casa de los famosos

Alexa Torrex realizó un evento tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, en el que compartió con varios creadores de contenido, familiares y seguidores que la acompañaron durante su paso por la competencia.

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¿Cómo fue la llegada de Alexa Torrex a su evento tras La casa de los famosos?

En redes sociales comenzaron a circular varios videos sobre algunos de los momentos que se vivieron durante la celebración, la cual reunió a varias personas cercanas a la influenciadora.

Uno de los videos que más llamó la atención fue el momento de su llegada al evento. Allí, Alexa se mostró muy emocionada mientras las personas coreaban su nombre y gritaban frases como “la ganadora”, elogiando, por supuesto el desempeño que tuvo dentro de La casa.

En la celebración también se vivieron momentos emotivos, pues varias personas aprovecharon para expresarle mensajes de cariño y apoyo luego de su salida de la competencia de convivencia.

Alexa Torrex celebró por todo lo alto tras salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Además, otros creadores de contenido que asistieron al evento compartieron detalles sobre la fiesta y hablaron de lo mucho que disfrutaron el encuentro.

Algunos incluso elogiaron que se trató de un evento exclusivo para las personas que apoyaron a Alexa Torrex durante su participación en el programa del Canal RCN.

¿Qué pasó con Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Aunque el evento se realizó dos semanas después de que Alexa Torrex saliera de la casa más famosa de Colombia, su salida todavía sigue generando reacciones entre los usuarios.

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La influenciadora quedó eliminada luego de una votación muy guerriada frente a Tebi y Valentino Lázaro, donde finalmente salió de la competencia por una diferencia de apenas 0.4 %.

Alexa Torrex celebró por todo lo alto tras salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces, Alexa ha permanecido muy activa en sus redes sociales, compartiendo detalles de su vida y hablando sobre la mudanza de casa que tuvo que realizar luego del inconveniente que se presentó con su expareja Jhorman en el apartamento.

Recientemente también volvió a ser tendencia por la cena que tuvo con Tebi dentro de La casa de los famosos Colombia, que generó ola de reacciones por lo romántico que resultó el momento.