Hermana de Alexa Torrex encendió las redes con presunta puya para Jhorman Toloza

Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un mensaje que varios internautas interpretaron como una indirecta para Jhorman Toloza. La publicación no tardó en generar reacciones y desató comentarios entre los seguidores de los creadores de contenido.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

¿Cuál fue el comentario que Maiye Torrex hizo en redes y fue relacionado con Jhorman Toloza?

En la tarde de este sábado 16 de mayo, Maiye Torrex compartió con sus cientos de seguidores en redes sociales un emotivo momento que vivió junto a su hermana Alexa Torrex mientras almorzaban en un restaurante de la ciudad.

¿Fue para Jhorman? Hermana de Alexa Torrex publicó mensaje que dio de qué hablar. (Foto Canal RCN).

Luego de que una seguidora de la exparticipante se acercara a su mesa, Maiye mostró que Alexa Torrex, pese a ya no estar en competencia, seguía atenta a lo que ocurría con Tebi Bernal y Alejandro Estrada a través de la señal en vivo de la app del Canal RCN.

Allí, la mamá de las jóvenes, quien también estaba presente, hizo un comentario que más tarde Maiye repitió entre risas y con aparente doble intención, haciendo referencia a que Alexa les habría enseñado a Alejandro y Tebi a crear contenido dentro de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un comentario de Maiye que encendió las redes sociales, pues varios usuarios lo relacionaron con una presunta indirecta para Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra preocupó al mostrarse con heridas y vendas en el rostro, ¿Qué pasó?

“Ella no deja de ver a sus pelados... Alexa les enseñó a crear contenido, ojalá no la vayan a robar (risas). Los traumas de Alexa, mis chistes, ¿ok?”

Por ahora, el comentario de Maiye Torrex sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde varios seguidores no tardaron en relacionarlo con Jhorman Toloza y reaccionaron al momento que vivió junto a Alexa Torrex.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Vale la pena recordar que Alexa Torrex y Jhorman Toloza protagonizaron una polémica separación luego de que la joven influenciadora iniciara un romance con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia y anunciara frente a las cámaras el fin de su relación con Toloza.

Alexa Torrex expuso a Jhorman por accidente con su camioneta, ¿qué pasó? (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras ser eliminada de la competencia y regresar a su vida fuera del reality, Torrex se encontró con un panorama inesperado, pues halló su apartamento completamente vandalizado y su camioneta estrellada.

Desde entonces, Alexa Torrex y Jhorman Toloza han mantenido distancia y, hasta el momento, ninguno ha dado señales de una posible reconciliación.