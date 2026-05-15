La Liendra preocupó al mostrarse con heridas y vendas en el rostro, ¿Qué pasó?

Mauricio Gómez La Liendra generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer en redes sociales con varias heridas y vendas en el rostro. El creador de contenido mostró su estado físico en medio de una reciente publicación que finalmente terminó desatando risas.

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¿Por qué La Liendra apareció en redes con heridas y vendas en el rostro?

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo, La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir un corto audiovisual que inicialmente generó preocupación.

La Liendra preocupó a sus seguidores tras mostrarse herido y con vendas en la cara. (Foto Canal RCN).

En el video, publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el creador de contenido apareció con varias heridas y vendas en el rostro.

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Sin embargo, todo hacía parte de su contenido, que en esta ocasión estuvo enfocado en el trend sobre borrar la memoria para volver a sentir la misma emoción al ver un video específico por primera vez.

De esta manera, aunque su apariencia alarmó a varios de sus seguidores en un primer momento, finalmente todo se trató de una grabación creada para sumarse a la popular tendencia en redes sociales.

¿Cuál fue el video que La Liendra revivió en redes sociales?

Tras aparecer con una apariencia alarmante, el influenciador dio paso al divertido momento que quiso compartir con sus seguidores.

Se trató de un video que grabó en sus inicios como creador de contenido, en el que casualmente realizaba un trend que consistía en bailar frente al carro mientras este avanzaba con la puerta abierta, pero llevándolo a un nivel más extremo en el que no salió como esperaba.

El impactante aspecto de La Liendra que encendió las alarmas en redes sociales. (Foto Canal RCN).

El video no solo provocó risas entre sus seguidores, también despertó nostalgia entre quienes lo siguen desde hace años, dejando comentarios como “Qué tiempos los de Liendrita”, “Cómo pasa el tiempo” y “Siguiéndote desde los viejos tiempos”, asegurando así que extrañan ese tipo de contenido con el que comenzaron a seguirlo hace varios años.

Y es que con el paso de los años, La Liendra le dio un giro a sus publicaciones, dejando atrás ese tipo de videos para enfocarse actualmente en documentales y producciones mucho más elaboradas.