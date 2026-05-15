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Así reaccionó Yina Calderón al conflicto entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano

Yina Calderón mostró su respaldo a Juan David Tejada en medio de la polémica que lo involucra con Aida Victoria Merlano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada reacción de Yina Calderón sobre el caso entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano
La inesperada reacción de Yina Calderón sobre el caso entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido Yina Calderón generó reacciones en redes sociales tras expresar su respaldo a Juan David Tejada en medio de la controversia que lo involucra con Aida Victoria Merlano.

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¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

En los últimos días, los nombres de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han sido tendencia en redes sociales, luego de que la creadora de contenido barranquillera revelara que su expareja la habría denunciado ante Bienestar Familiar mientras ella se encontraba trabajando en el exterior, lejos de su hijo.

Aida Victoria Merlano expuso la denuncia que le hizo Juan David Tejada.
Aida Victoria Merlano expuso la denuncia que le hizo Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el proceso no habría tenido mayores consecuencias, ya que cuando la entidad realizó la visita, ella ya había regresado al país con el menor, quien, según su versión, se encontraba en buen estado.

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Además, la influenciadora señaló que quien presuntamente no estaría cumpliendo con los gastos del menor sería Juan David Tejada, motivo por el cual volvió a referirse públicamente al tema, que ya había mencionado en otras ocasiones.

El tema volvió a tomar fuerza en redes sociales, donde las declaraciones de Aida Victoria Merlano reavivaron la controversia con su expareja y mantuvieron la discusión entre los usuarios.

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¿Qué dijo Yina Calderón frente a la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Desde que Aida Victoria Merlano hizo pública las razones de su separación con Juan David Tejada, las hermanas Calderón se han mostrado a favor del empresario, asegurando que ha sido responsable con su hijo. Esta postura no fue la excepción en esta ocasión.

Juan David Tejada le respondió a Aida Victoria Merlano.
Juan David Tejada le respondió a Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano: Canal RCN) (Foto del hombre a caballo: Freepik)

Yina Calderón reapareció en las últimas horas con una publicación en redes sociales dedicada a Juan David Tejada, en la que expresó su apoyo frente a la controversia.

La empresaria aseguró que Tejada es un gran ser humano y cuestionó por qué algunas personas no lo reconocen de esa forma.

“Mi Juan, ojalá la gente se diera cuenta del gran ser humano que eres”, escribió la influenciadora junto a una captura de pantalla de una videollamada que sostuvieron.

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