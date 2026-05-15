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La Segura causó revuelo al contar que se irá a vivir a Corea del Sur con Ignacio Baladán: “¿Y el niño?”

La Segura sorprendió en redes sociales luego de hablar sobre una posible mudanza a Corea del Sur y esta sería la razón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura y Ignacio Baladán viajarán a Corea del Sur por temas laborales
La Segura emocionó a sus seguidores tras contar que viajará a Corea del Sur. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, causó revuelo entre sus millones de seguidores luego de revelar que próximamente saldrá del país y en el que también hizo curiosa petición.

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¿Qué dijo La Segura sobre su viaje a Corea del Sur?

La influenciadora caleña compartió un video en su cuenta de TikTok donde habló sobre el viaje que realizará en los próximos días y sorprendió al asegurar inicialmente: “Me les voy a vivir a Corea del Sur”.

Sus palabras llamaron de inmediato la atención de sus millones de seguidores, quienes comenzaron a reaccionar en redes sociales ante la posibilidad de que dejara Colombia para mudarse al país asiático.

La emotiva sorpresa que le dio Ignacio Baladán a La Segura por el Día de la madre.

Luego de generar revuelo con sus declaraciones, La Segura aclaró que realmente no se mudará de manera definitiva a Corea del Sur, sino que viajará para vivir una gran experiencia.

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“Yo no sé qué hacer”, comentó en medio del video mientras hablaba sobre el K-pop y reconocía que desconoce muchas cosas de esta cultura.

Además, aprovechó para pedirles ayuda a sus seguidores y les solicitó recomendaciones e información sobre el país.

Mientras se maquillaba y compartía detalles de su rutina, la influenciadora también contó que tuvo que levantarse muy temprano para arreglarse, compartir tiempo con su bebé y posteriormente salir a trabajar en su emprendimiento.

En medio de la conversación, hizo referencia a un error financiero que cometió hace algunos años y aseguró que incluso todavía continúa pagando esa deuda y por esta razón también trabaja tanto.

¿Con quién viajará La Segura a Corea del Sur?

Durante el video, La Segura también reveló que antes del viaje irá a Cali para visitar a su familia y compartir tiempo con ellos.

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Además, confirmó que viajará junto a Ignacio Baladán a Corea del Sur, mientras que su hijo Lucca permanecerá al cuidado de la suegra de la influenciadora.

La Segura sigue en recuperación.

Aunque no entregó mayores detalles sobre las actividades que realizará durante su estadía en el país asiático ni el tiempo que permanecerá allí, pero, sí dejó claro que el viaje está relacionado con temas laborales.

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