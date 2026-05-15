Así reaccionó Alina Lozano tras conocer con quién estaría saliendo Jim Velásquez: “Tiene derecho”

La actriz Alina Lozano volvió a generar reacciones luego de publicar un video en el que habló sobre la posibilidad de que su expareja, Jim Velásquez, estuviera iniciando una nueva relación sentimental.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

¿Qué le dijeron a Alina Lozano sobre Jim Velásquez?

En el video, Alina Lozano aparece junto a otro hombre mientras mantienen una conversación. Allí, él le dice que quiere descubrir qué tan madura es para asumir una noticia que debía contarle.

La reacción de la actriz fue inmediata y, en medio de la charla, respondió diciendo que no tenía dinero, pensando que esa era la noticia que iba a recibir. Además, comentó que tras la separación la parte económica ya no era igual.

Artículos relacionados Viral Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue

Sin embargo, el hombre le aclaró que no se trataba de eso. En ese momento, Alina creyó que la conversación tenía relación con algo sentimental de este hombre y mencionó incluso la posibilidad de una infidelidad.

La reacción de Alina Lozano al supuesto romance de Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, Alina Lozano intentó decir el nombre de la persona de la que estaban hablando, pero terminó confundiendo las palabras y mencionó a Jim Velásquez.

Ante esto, el hombre reaccionó asegurando que precisamente quería hablarle del creador de contenido.

“Si yo te dijera a ti que de pronto él ha retomado los caminos del amor”, le comentó, mientras le preguntaba cómo veía esa posibilidad.

¿Cómo reaccionó Alina Lozano al escuchar sobre una nueva relación?

Alina Lozano abrió los ojos con sorpresa y aseguró que Jim tenía todo el derecho de rehacer su vida.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi aclaró cuál fue el inconveniente entre Mariana Zapata y su esposo: “No me extraña”

Luego, el hombre continuó diciendo que, supuestamente, él ya habría conocido a alguien más y que estaría dándose una oportunidad con una mujer.

La actriz reaccionó con asombro cuando escuchó que se trataría de “una chica muy bonita, rubia y que estaban de paseo en México”.

La reacción de Alina Lozano al supuesto romance de Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Tras escuchar esas palabras, Alina Lozano hizo un “ataque” en el video, el cual en realidad se trataba de un filtro en su rostro. Además, la música cambió por una melodía triste con violín mientras el hombre pedía ayuda.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios criticaron el contenido y aseguraron que la situación parecía actuada.

“Eso me suena a puro teatro, ya los veremos juntos otra vez”, escribió uno de los usuarios en redes sociales.