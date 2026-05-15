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Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans en México

Karol G se viralizó tras un encuentro con seguidores en México, protagonizando un momento que generó reacciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans
Karol G protagonizó viral momento con fan mexicana. (AFP/ ANGELA WEISS)

En redes sociales circulan fotos y videos de Karol G durante una visita en Jalisco, México, pues esto sorprendió porque la Bichota no ha anunciado nada en sus redes sociales, pero sí fue vista por sus fanáticos, quienes no dudaron en interactuar con ella.

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Mientras ella estaba en ese país, Feid, su expareja y colega, estaba en Bogotá en los Premios Nuestra Tierra 2026, recibiendo su galardón por La Mejor colaboración con su tema ‘Verano rosa’, canción que, sin duda, fue importante para su relación.

Cuando Salomón se subió a la tarima a recibir el premio, lo primero que hizo fue agradecerle al público y también a Karol y a su equipo; esto causó conmoción en redes por la forma madura con la que él habló ante el público.

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Por ahora no se sabe si Karol G reaccionó de alguna manera ante las palabras de Feid y tras ganar un importante premio, ya que lo Nuestra Tierra son ícono para la música colombiana.

¿Cuál es le video que se viralizó de Karol G en México saludando a sus seguidores?

Mencionado anteriormente, los fans mexicanos de Karol G no dudaron en acercarse para saludarla y para que ella enviara mensajes a los familiares de sus seguidores.

Karol G enterneció y divirtió a fans durante encuentro en México
Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans. (AFP/ Ezequiel BECERRA)

En los clips se ve que la colombiana es muy amable con ellos, pero no se detiene a conversar poque de hecho, tiene a bastantes personas de su equipo tras de ella cuidándola.

Sin embargo, a ella le dio risa que, una fan le dijo que le enviara n saludo a su esposo, sin mencionar su nombre y por eso, Carolina se echó a reír y dijo con sarcasmo “un saludo a mi esposo”.

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¿Qué hace Karol G en México?

Hasta el momento no se sabe qué hacía Karol G en México, pero se supo que estuvo en un bar de tequila, pues puede que tenga que ver con su marca de bebida.

Karol G protagonizó viral momento con fan mexicana
Karol G enterneció y divirtió a fans durante encuentro en México. ( AFP / Patrick T. Fallon)

Sin embargo, lo que sí se dijo en redes es que, supuestamente, Anuel AA subió una historia de mariachis, pero luego la borró. Lo que generó la duda y las especulaciones sobre ellos dos, diciendo que podrían estar junto s o que al menos, se vieron en ese país.

Por ahora, estas teorías son solo supuestos, pues se espera que la pisa haga un importante anuncio para entender por qué estaba en México.

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