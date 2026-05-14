En horas de la mañana de este jueves 14 de mayo se presentó un sismo en diferentes partes del país el cual tomó por sorpresa a varias personas, según lo manifestaron mediante sus redes.

Además, la noticia ha generado una división de opiniones por parte de los internautas en las redes sociales tras el fuerte sismo que se presentó en las últimas horas en Colombia.

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¿Cómo fue y en qué partes de Colombia ocurrió el sismo este 14 de mayo?

En horas de la mañana de este jueves 14 de mayo se presentó un sismo de aproximadamente una magnitud de 5.6 registrado en horas de la mañana, exactamente a las 7:48 a.m.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), quienes expresaron las siguientes palabras a través de un reporte compartido en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresaron lo siguiente:

“#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-14, 07:48 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 112 km, El Litoral del San Juan (Docordó) - Chocó, Colombia”, dice el comunicado.

¿Cóm fue el sismo que ocurrió en Colombia este 14 de mayo? | Foto: Freepik

En las zonas en que principalmente ocurrió el sismo fue en: Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, el cual tomó por sorpresa a varios ciudadanos, quienes se pronunciaron al respecto mediante sus redes sociales.

¿Qué videos compartieron los internautas tras el sismo que ocurrió recientemente en Colombia?

Según lo han reportado varios internautas en sus redes sociales, se evidencia que el sismo tuvo una fuerte magnitud, pues, se presentó en varias ciudades del país como: Medellín, Pereira, Ibagué, Medellín, Jamundí, Cali y Buenaventura.

Por su parte, varios internautas se pronunciaron al respecto mediante sus redes sociales tras el susto que tuvieron al sentir el temblor.

Estos videos circularon en redes sobre el sismo. | Foto: Freepik

Recientemente se hizo viral el video de un internauta que estaba en Cali y se refleja que la magnitud tuvo un alto impacto al ser de 5.6.

Por el momento, no se han presentado reportes que comprueben la magnitud de los hechos. Sin embargo, se encuentran bajo las respectivas investigaciones al respecto tras el reciente sismo que ocurrió en distintas zonas del país este 14 de mayo.