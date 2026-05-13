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Reconocido artista fue encontrado muerto tras permanecer desaparecido varios días

El cantante de 43 años fue encontrado sin vida en su apartamento tras varios días sin ser visto por vecinos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en la música tras muerte de cantante encontrado sin vida en su casa
Luto en la música tras muerte de cantante encontrado sin vida en su casa (Foto Freepik)

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido cantante, quien había sido reportado como desaparecido luego de que personas cercanas y vecinos notaran que llevaba varios días sin dar señales de vida.

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La noticia fue confirmada por familiares del artista a través de un comunicado oficial, en el que expresaron su tristeza por la repentina partida del cantante y agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad que han recibido desde que se conoció el caso.

¿Quién es el reconocido cantante que falleció?

Se trata de Adriano Muniz, cantante brasileño de 43 años que fue encontrado sin vida dentro de su apartamento, según reportaron medios locales.

De acuerdo con la información revelada, fueron los vecinos del edificio quienes alertaron a las autoridades luego de notar que el artista no salía de su vivienda desde hacía varios días y tampoco respondía a llamados en la puerta.

Tras recibir el aviso, miembros del cuerpo de bomberos y las autoridades acudieron hasta el lugar para verificar la situación.

Al ingresar al apartamento, encontraron el cuerp0 del cantante sin signos vitales.

La noticia rápidamente comenzó a circular en medios brasileños y redes sociales, donde seguidores del cantante lamentaron lo ocurrido y recordaron algunos momentos de su trayectoria musical.

Adriano Muniz murió a los 43 años y su familia confirmó la noticia
Adriano Muniz murió a los 43 años y su familia confirmó la noticia (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Adriano Muniz?

Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que fue hallado el artista dentro de su vivienda.

Según informó la familia del cantante en un comunicado oficial, Adriano Muniz habría fallecido el pasado 7 de mayo en horas de la tarde.

Asimismo, explicaron que la muerte del artista habría ocurrido a causa de una “enfermedad repentina”, aunque no entregaron más detalles sobre el diagnóstico o las complicaciones médicas que habría presentado.

En el mensaje compartido públicamente, la familia expresó el profundo dolor que atraviesan tras la pérdida del artista y agradeció las muestras de cariño recibidas.

Además, señalaron que han recibido múltiples mensajes de afecto, respeto y solidaridad por parte de amigos, seguidores y personas cercanas al cantante.

El cantante Adriano Muniz fue encontrado sin vida en su apartamento
El cantante Adriano Muniz fue encontrado sin vida en su apartamento (Foto freepik)
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