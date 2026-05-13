Hija de famosos cantantes se viraliza en redes tras cantar tema de Karol G

En los últimos días, ha circulado en redes sociales un video de la hija de un famoso cantante, quien enamoró a los internautas al aparecer cantando Latina Foreva de Karol G.

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Se trata de Aiuni, hija de los cantantes venezolanos, Zhamira Zambrano y Jay Wheleer, reconocido en el género urbano.

La menor no es una niña desconocida, pues en diferentes plataformas digitales ya es bien famosa por su personalidad arrolladora, ya que, siendo tan pequeña, ha mostrado lo inteligente y tierna que es. Por eso mismo, es que se viralizó cantando al ritmo de la colombiana.

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El clip que fue grabado por su papá, ya se volvió tendencia y hasta noticia en portales de entretenimiento, justo por cómo Aiuni vocaliza la canción de Carolina Giraldo.

¿Cuál es el video de Aiuni cantando Latina Foreva de Karol G?

En el video se ve que Jay Wheleer le pide a su hija Aiunu que cante Latina Foreva de Karol G, tema que se escucha de fondo y la menor le hace caso, pues se nota que ya se sabía de memoria uno de los temas que actualmente más suenan de la paisa.

Así canta Aiuni, hija de Jay Wheeler, el éxito de Karol G. (AFP / Patrick T. Fallon)

“Qué chimba, está buena”, es la parte qué canta la niña, pero la primera palabra que menciona se le escucha con mucha claridad, mientras que el resto de la canción, por su edad, no la vocaliza bien y pareciera que dijera: “la abuela”.

Este clip llenó de ternura a los seguidores de Jay y Zhanira, quienes, de hecho, siguen a los artistas por el contenido que hacen con su pequeña hija.

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¿Por qué Aiuni es famosa?

Además de tener a dos padres artistas y muy reconocidos en Latinoamérica, Aiuni es famosa porque ella acompaña a Jay Wheleer en sus transmisiones vía streaming, allí, el venezolano ha tenido de invitado hasta el mismo Maluma.

Redes reaccionan al tierno video de Aiuni cantando “Latina Foreva”. (AFP/ ANGELA WEISS)

Sin embargo, quien se lleva todo el protagonismo es Aiuni, quien no le teme a la cámara y menos al micrófono y por eso los ha usado a su favor para demostrar sus ocurrencias. Justo eso es lo que la ha viralizado en redes sociales.

Aiuni, de hecho, ya tiene su fanaticada quienes le hacen edits, reuniendo los mejores momentos en los lives y han recopilado que le gusta la música, que ha aprendido palabras de adultos y hasta los momentos de enojo cuando no le entienden al hablar.