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Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo?

“Me siento bien”, Juanda Caribe tuvo inesperado gesto con Mariana Zapata y aparentemente dejó atrás su pasado con Sheila Gándara.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo?
¿Cuál fue el tierno gesto que Juanda Caribe tuvo con Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática ha sido Juanda Caribe, quien ha presentado una ola de acontecimientos por su shippeo con Mariana Zapata.

Con base en esto, salió a la luz un video entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes han generado múltiples interacciones tras la confesión que tuvieron recientemente en el programa.

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¿Cuál fue la sorpresiva confesión que Juanda Caribe le hizo a Mariana Zapata?

Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo?
Esto le confesó Juanda Caribe a Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Recientemente, se compartió un video a través de la cuenta oficial de Instagram de Canal RCN, en el que se refleja que Juanda Caribe tuvo una comprometedora conversación con Mariana Zapata tras los diferentes sucesos que han vivido en la competencia:

“Qué raro dormir acá, primera vez en 121 días. Últimamente me has tratado de una forma despectiva. Yo me siento bien”, le dijo Juanda Caribe a Mariana Zapata.

Durante la conversación, Mariana Zapata evaluó con detalle algunas de las estrategias que también han tenido sus compañeros en la competencia. Así también, confesó que tiene la esperanza de llegar al Top 4, expresando lo siguiente:

“Cuando seamos solo cuatro personas, ya me estoy incluyendo en esa colada”, agregó Mariana Zapata.

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¿Cuál fue el gesto que desata opiniones tras la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Es clave mencionar que los internautas han generado múltiples opiniones frente a la cercanía que se ha visto reflejada entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo?
Así ha sido el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, ambos participantes durmieron en la misma habitación, pero en camas separadas y uno de los detalles que más comentarios ha dejado por parte de los internautas, fue cuando se tomaron cariñosamente de las manos.

Sin duda, este gesto ha generado una gran variedad de reacciones, pues a medida que transcurren los días, la cercanía es mucho más notoria entre Juanda y Mariana, ¿qué ocurrirá?

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