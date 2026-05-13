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Carla Giraldo envió señales sobre el futbolista con el que habría salido Mariana Zapata: ¿lo confirmó?

Carla Giraldo causó revuelo al lanzar sus códigos sobre su segundo apellido “Quintero” y la reacción de Mariana Zapata no se hizo esperar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carla Giraldo dejó dudas sobre relación de Mariana Zapata con futbolista
Carla Giraldo lanzó pistas sobre supuesto romance de Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Durante la prueba de presupuesto del pasado martes 12 de mayo en La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes tenían la tarea de divertir no solo a los televidentes sino al jefe y de eso dependía sus puntos para poder mercar.

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Pero, durante la actividad, los famosos empezaron a contar chismes que fueron de todo el gusto tanto para el jefe como para el público, quienes disfrutaron de cada “babado” y por eso comentaron bastante en redes sociales.

Por un lado, Juanda Caribe con su personaje de ‘Mamá Dora’ sacó varias verdades, como, por ejemplo, con cuántos futbolistas salió Mariana Zapata y ella contestó que siete. Para algunos esto no es nuevo, pero horas más tarde dieron pistas de quién sería uno de ellos.

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Dora le preguntó a la influenciadora paisa que revelara quiénes habían sido los hombres, pero ella dijo que no podía.

¿Carla Giraldo reveló quién es el futbolista con el que habría salido Mariana Zapata?

Durante la gala de ese martes, Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron que los “galones” expuestos por los participantes de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, estuvieron muy buenos.

Carla Giraldo lanzó pistas sobre supuesto romance de Mariana Zapata
Carla Giraldo desató rumores sobre Mariana Zapata y un futbolista. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, la presentadora los invitó para que siguieran contando detalles de los chismes, pero se tiró sus pullitas al hablar con sarcasmo de Yaya Muñoz, pues la exparticipante habría tenido algo con Tebi Bernal y esos fueron uno de los babados que salieron a la luz.

Pero eso no fue todo, pues Carla puso a adivinar cuál es su segundo apellido y dijo que ese sería un “gol”, por lo que todos dijeron “Quintero” y ahí, Mariana Zapata hizo caras.

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¿Se revelaría el nombre del jugador con el que estuvo Mariana Zapata?

Esta trivia que puso Carla Giraldo en horario prime time causó reacciones en redes sociales, ya que todos saben por qué quiso que dijeran el apellido “Quintero” y sin decir ni una palabra más, esto revelaría el supuesto jugador con el que están vinculando a Mariana Zapata.

Carla Giraldo desató rumores sobre Mariana Zapata y un futbolista
Carla Giraldo dejó dudas sobre relación de Mariana Zapata con futbolista. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Mariana Zapata no dijo nada, pero se reflejó su incomodidad y hasta hizo caras, pero, de hecho, sus compañeros la voltearon a mirar, entendiendo los códigos de Carla Giraldo.

Por supuesto, los televidentes entendieron estas señales y no dudaron en reaccionar.

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