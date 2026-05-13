Alexa Torrex habló sin filtros sobre lo que pasaba con Tebi en las noches: “yo lo frenaba”

La creadora de contenido Alexa Torrex habló nuevamente sobre su relación con Tebi Bernal y aclaró varios rumores que surgieron en redes sociales sobre supuestos comportamientos privados entre ambos dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Y es que, algunos seguidores del reality comenzaron a especular sobre lo que habría ocurrido entre los dos influenciadores durante las noches que compartieron cama dentro de la competencia.

Ante los comentarios y rumores que circularon en plataformas digitales, Alexa decidió pronunciarse y explicar qué ocurrió realmente entre ella y Tebi durante su paso por el programa.

Alexa Torrex reveló la verdad sobre su relación con Tebi dentro de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre acciones con Tebi Bernal?

Durante una entrevista, Alexa Torrex fue consultada directamente sobre si entre ella y Tebi había sucedido algo más que besos mientras estuvieron dentro de la casa más famosa del país.

Frente a la pregunta, la creadora de contenido respondió de manera contundente y aseguró que nunca ocurrió nada más allá de los besos que pudieron verse en el reality.

Según explicó, lo máximo que llegó a pasar entre ambos fue tomarse de la mano debajo de las sábanas cuando dormían juntos.

La influenciadora también habló sobre algunos rumores que surgieron en redes sociales relacionados con supuestos actos físicos que habrían ocurrido fuera de cámaras.

Alexa negó completamente esas versiones y aseguró que nunca pasó algo de ese tipo entre ellos.

Incluso, confesó que cuando Karina Garcpua hizo el comentario insinuando ese tipo de actos, se sintió bastante afectada emocionalmente y terminó llorando por la percepción que podrían tener las personas afuera sobre ella.

Asimismo, Alexa sí reconoció que Tebi quería que hicieran más cosas dentro de la competencia; sin embargo, aseguró que ella siempre evitó que eso ocurriera.

“Yo lo frenaba”, afirmó la cucuteña durante la conversación.

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¿Cuándo se reencontrarán Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Alexa Torrex regresará este miércoles13 de mayo a La casa de los famosos Colombia como parte de una sorpresa preparada por El Jefe para Tebi Bernal.

Aunque la creadora de contenido no logró regresar oficialmente a la competencia tras la dinámica del “botón del pánico”, sí tendrá un ingreso temporal al programa.

Durante su regreso, Alexa compartirá una cena romántica con Tebi, situación que ha generado expectativa entre los seguidores del reality.

Además, la influenciadora ya adelantó en redes sociales que su entrada al programa “va a impactar” a los televidentes.

“Prepárense porque mi entrada a la casa LOS VA A IMPACTAR”, escribió Alexa Torrex en su cuenta de X, mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del formato.