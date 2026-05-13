En los últimos días, los participantes que permanecen en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, han generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los acontecimientos que se han presentado en la competencia.

Además, el público es el principal encargado de analizar con detalle las diferentes estrategias que cada uno de los famosos tiene dentro de la competencia, en especial, por asegurar su cupo para lograr llegar a la gran final.

Con base en esto, dos de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática han sido Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes han evaluado las diferentes estrategias que otros participantes han tenido dentro de la competencia.

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¿Qué analizaron Tebi Bernal y Alejandro Estrada ante el juego de Beba y Valentino Lázaro?

Recordemos que antes de que Alexa Torrex fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, generó una ola de comentarios por parte de los internautas tras el compañerismo que tuvo con Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes se unieron para analizar con detalle las estrategias de juego de cada uno de los famosos.

Esto hablaron Tebi Bernal y Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Tebi Bernal tuvo la oportunidad en desahogarse con Alejandro Estrada ante algunos comportamientos que varios de sus compañeros han tenido con él en la competencia, al ser uno de los participantes que ha recibido gran apoyo por parte del público mediante las votaciones.

Con base en esto, Tebi le expresó a Alejandro que ha sentido que Valentino Lázaro y Beba de la Cruz, han cambiado sus respectivas actitudes con él por el apoyo que ha recibido por parte del público:

“Entendí también algo de esta dinámica y es que mira como ellos dos utilizan todo, en especial, cuando dijeron que Alejandro es el más fuerte, en especial, cuando intuyeron eso. O sea, recuerda todo lo que te tiraban y hoy no te tiran, te deja de último, lo mismo que Beba”, agregó Alejandro Estrada.

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¿Qué le respondió Alejandro Estrada a Tebi Bernal por las estrategias que han tenido varios de sus compañeros?

Ante las palabras de Tebi Bernal, la conversación hizo caer en cuenta de Alejandro Estrada le respondió sobre lo que ha opinado en medio de las estrategias que han tenido varios de sus compañeros, expresándole lo siguiente:

Esto le respondió Alejandro Estrada a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN