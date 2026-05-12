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El Jefe sorprendió a los participantes de La casa de los famosos Colombia tras cumplir los 121 días

Los participantes celebraron los 121 días de competencia en La casa de los famosos con inesperada sorpresa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Famosos celebran 121 días en La casa de los famosos con camping, fogata y sorpresas en la terraza
121 días dentro de La casa de los famosos: así fue la celebración que vivieron los participantes. (Fotos: Canal RCN)

Tras la gala de la noche del 12 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron un momento de celebración luego de cumplir 121 días dentro de la competencia en esta recta final del reality.

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¿Cómo fue la celebración de los 121 días en La casa de los famosos Colombia?

Luego de terminar la gala, el Jefe les pidió a los seis participantes que aún continúan en competencia que se arreglaran para una ocasión especial. Los famosos siguieron la instrucción y poco después fueron llamados a la terraza de la casa.

Al llegar al lugar, se encontraron con un escenario decorado con carpas y una fogata artificial, para compartir juntos en medio de la semana IA 2.0.

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Allí, el Jefe les dio la bienvenida y les recordó que ya completaban cuatro meses calendario dentro del programa.

Famosos celebran 121 días en La casa de los famosos con camping, fogata y sorpresas en la terraza
121 días dentro de La casa de los famosos: así fue la celebración que vivieron los participantes. (Foto: Canal RCN)

“Felices cuatro meses”, les dijo el Jefe a los participantes antes de comenzar este momento especial dentro de la casa.

Los famosos disfrutaron de un espacio tipo camping en la terraza de la casa mas famosa, donde también tuvieron masmelos y un ambiente diferente para contar historias y conectar entre ellos.

Durante la actividad, algunos participantes como Valentino, Mariana, Beba y Alejandro aprovecharon para enviar mensajes de gratitud a la producción de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó antes de la sorpresa del camping en La casa de los famosos Colombia?

La celebración ocurrió después de varios momentos que marcaron la jornada. Uno de ellos fue la felicidad de Beba luego de ganar el liderazgo y convertirse en la primera finalista de la temporada.

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Sin embargo, esa alegría también estuvo acompañada por una sanción impuesta por el Jefe después de que algunos fandoms fueran a gritarles cosas desde afuera de la casa, situación que terminó afectando a los participantes y pasar una incomoda noche en el calabozo.

Famosos celebran 121 días en La casa de los famosos con camping, fogata y sorpresas en la terraza
121 días dentro de La casa de los famosos: así fue la celebración que vivieron los participantes. (Foto: Canal RCN)

Y antes de disfrutar de esta actividad especial, los participantes también tuvieron que enfrentarse a una diferente prueba de presupuesto. En esta oportunidad, el reto no fue de habilidad física, sino de creatividad y talento.

Durante varias horas, los famosos realizaron chistes, shows y actuaciones con el objetivo de mantener arriba el medidor de entretenimiento. Finalmente, el público votó y decidió que los participantes debían llevarse todos los puntos del presupuesto semanal.

Luego de conocer el resultado y celebrar el mercado que obtuvieron para la semana, los famosos pudieron descubrir la sorpresa que les tenían preparada en la terraza de la casa.

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