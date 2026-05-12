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Ex de Tebi cambió de look y lanzó comentario sobre extensiones que dio de qué hablar, ¿por Alexa?

Alejandra Salguero sorprendió tras mostrar el radical cambio de look y lanzar curioso comentario sobre las extensiones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero sorprendió con radical cambio de look tras ruptura con Tebi Bernal
Así fue el radical cambio de look de la ex de Tebi. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Alejandra Salguero, ex de Tebi, compartió el resultado de un nuevo cambio de look y causó sensación en redes sociales tras mostrar su impresionante transformación y hacer una curiosa aclaración sobre su cabello.

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¿Por qué Alejandra Salguero, ex de Tebi, ha estado en el centro de la polémica?

El nombre de Alejandra Salguero ha estado en medio de la conversación luego de que su expareja, Tebi Bernal, y Alexa Torres hayan tenido una relación muy cercana dentro de La casa de los famosos Colombia, la cual comenzó inicialmente con un supuesto “shippeo” para observar la reacción de sus compañeros.

Sin embargo, posteriormente ambos expresaron sentir sentimientos entre ellos, situación que generó reacciones en redes sociales. Tras esta cercanía, Alejandra Salguero confirmó públicamente su ruptura con Tebi Bernal a través de sus redes sociales.

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En un video que compartió en ese momento, aunque inicialmente se había mantenido distante frente al tema, decidió romper el silencio y hablar sobre varios inconvenientes que existían en su relación, asegurando incluso que había asuntos legales de por medio.

Alejandra Salguero sorprendió con radical cambio de look tras ruptura con Tebi Bernal
Así fue el radical cambio de look de la ex de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Además, contó que la relación con Tebi había retomado luego de varios meses separados y tras darse una nueva oportunidad. Según explicó, cuando inició La casa de los famosos Colombia apenas llevaban un mes de haber regresado.

¿Cuál fue el nuevo cambio de look de Alejandra Salguero, ex de Tebi?

Tras la salida de Alexa Torrex de la casa más famosa, nuevamente Alejandra Salguero ha permanecido en el ojo público, pues muchos usuarios han estado atentos al contenido que comparte.

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Incluso, algunos usuarios han interpretado varias de sus publicaciones como posibles indirectas relacionadas con la situación.

En esta ocasión, la ex de Tebi sorprendió al mostrar un radical cambio de look. A través una encuesta en sus historias de Instagram, preguntó a sus seguidores: “¿Lo prefieren corto y cuidado o largo?”.

Alejandra Salguero sorprendió con radical cambio de look tras ruptura con Tebi Bernal
Así fue el radical cambio de look de la ex de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Además, compartió dos imágenes suyas en las que aparecía completamente rubia. Sin embargo, en el video donde mostró el resultado final apareció con tonos castaños con mechones rubios y el cabello mucho más corto.

En la publicación también hizo referencia al cuidado capilar y explicó que actualmente prefiere llevar el cabello corto, pero sano, antes que largo y descuidado.

Asimismo, aseguró que no le gustan las extensiones ni el cabello “flechudo”, como expresó en sus historias, por lo que muchos relacionaron además este mensaje con Alexa, pues como bie se conoce ella usa extensiones en su cabello morado.

 

 

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