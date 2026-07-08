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El Mundial 2026 se detiene por un día: ¿qué pasa este 8 de julio con el torneo?

El Mundial 2026 toma una pausa este 8 de julio tras una decisión de la FIFA que llamó la atención de varios aficionados.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
El Mundial 2026 se detiene por un día
El Mundial 2026 no tendrá partidos este 8 de julio / (Foto de AFP)

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l calendario del Mundial 2026 sorprendió a muchos aficionados con una jornada sin partidos justo cuando el torneo entra en su etapa más esperada. Aunque varios esperaban seguir viendo fútbol todos los días, la explicación hace parte de la planificación oficial del campeonato.

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¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 este miércoles 8 de julio?

Por primera vez en la historia, el Mundial reúne a 48 selecciones, un formato que amplió el número de partidos y también modificó el calendario tradicional del torneo. En total, la competencia cuenta con 104 encuentros, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Después de casi un mes de actividad continua, la FIFA estableció el miércoles 8 de julio como la única jornada oficial de descanso del campeonato. La decisión llega tras 27 días consecutivos de partidos y busca ofrecer un espacio de recuperación antes de que comiencen los Cuartos de Final.

¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 este miércoles 8 de julio?
La FIFA estableció el 8 de julio como un día de descanso en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Con este receso, los equipos que siguen en competencia tienen la posibilidad de descansar, preparar sus próximos compromisos y recuperar a futbolistas que presenten molestias físicas menores. De esta manera, las selecciones afrontan la recta final del torneo en condiciones similares.

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La pausa también facilita la logística del campeonato, teniendo en cuenta los desplazamientos entre sedes y la organización de los encuentros que definirán a los semifinalistas.

¿Cuándo empiezan los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La actividad del Mundial 2026 se reanudará el jueves 9 de julio, fecha en la que volverá a rodar el balón con los primeros partidos de los Cuartos de Final.

A partir de esa instancia, cada compromiso será definitivo, ya que una derrota significará la eliminación. Los equipos que avancen continuarán su camino hacia las semifinales y posteriormente disputarán la final del torneo.

¿Cuándo empiezan los Cuartos de Final del Mundial 2026?
Los Cuartos de Final del Mundial 2026 empezarán el 9 de julio / (Foto de AFP)

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Con el nuevo formato de competencia, las selecciones que aspiren al título habrán disputado ocho partidos, uno más que en la edición de Qatar 2022. Esto hizo necesario ajustar el calendario para equilibrar las cargas físicas de los jugadores.

Luego del descanso oficial, el torneo entrará en su fase decisiva. Los Cuartos de Final marcarán el inicio de los últimos tres escalones hacia el título: Cuartos de Final, Semifinales y Final.

El partido por el campeonato está programado para el 19 de julio en el estadio MetLife, donde una de las selecciones clasificadas levantará el trofeo de la Copa del Mundo.

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