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Esta es la emotiva tradición de la Selección Colombia después de cada partido: ¿les da suerte?

Un detalle que la Selección Colombia ha repetido a lo largo del Mundial de 2026 no pasó desapercibido entre los internautas.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Selección Colombia en el Mundial 2026
Una intrigante tradición de Colombia llamó la atención durante el Mundial 2026 (Foto de AFP/ Carl Recine)

En las redes sociales hay interés en torno a un detalle que ha repetido la Selección Colombia durante el Mundial 2026; además, los internautas han comentado su opinión frente a aquella tradición.

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¿Cuál es la tradición que ha repetido la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Durante el Mundial 2026, Colombia además de ser uno de los equipos favoritos del mundo, se ha caracterizado por tener un emotivo ritual después de cada encuentro. Se trata de una oración conjunta en la que le agradecen a Dios por permitirles vivir la oportunidad de estar en un torneo de tal magnitud.

Los jugadores de Colombia oran después de cada partido
Tradición de los jugadores colombianos durante el Mundial 2026 (Foto de Freepik)

Se ha visto en varias ocasiones a la Tricolor reuniéndose en los camerinos para llevar a cabo este acto religioso. Las imágenes compartidas por la Federación Colombiana de Fútbol y por algunos de los jugadores muestran que, los jugadores y el cuerpo técnico suelen formar un círculo, tomárse las manos, cerrar los ojos y realizar la oración.

Más que un protocolo oficial del equipo, se trata de un ritual grupal impulsado por las creencias y convicciones de la mayoría de los jugadores y, en general, del equipo cafetero.

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¿Qué dicen los hinchas de la Selección Colombia respecto a esa tradición?

Los aficionados del fútbol han generado polémica en las redes sociales, ya que está rondando un video en el que Daniel Muñoz lidera una oración en plena cancha tras el partido contra Ghana. Algunas de las frases que el lateral derecho dijo en su rezo fueron:

Gracias, Señor, porque acá estamos ante multitudes y ante millares, pero todo ha sido porque tú nos has dado la fuerza, la voluntad y la humildad...

Te damos gracias porque nos has respaldado, porque hemos avanzado y porque seguiremos exaltando tu nombre, Señor

En los comentarios, la mayoría de los usuarios han demostrado su aprobación y admiración a este tipo de gestos religiosos: “Lo amooooopoo, eso nos hacía falta jugadores que amaran y sudaran la camiseta” y “Dando gracias al que todo lo puede, al Dios verdadero.”

Daniel Muñoz, jugador de la Selección Colombia
Daniel Muñoz lideró una oración conjunta después del partido contra Ghana (Foto de AFP/ Ulises RUIZ)

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¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Muchos de los internautas han afirmado que este tipo de tradiciones y rituales religiosos pueden traerle buena surte al equipo, ya que, en general, la Tricolor ha tenido un buen desempeño en el torneo.

La Selección Colombia como líder invicta de su grupo con dos victorias y un empate, eliminó a Ghana en la primera ronda de eliminación directa y llegó a los octavos de final con una de las defensas más sólidas del torneo.

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