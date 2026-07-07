La expectativa por el partido entre Colombia y Suiza sigue creciendo entre los aficionados del Mundial 2026. Antes del compromiso, una predicción realizada con inteligencia artificial planteó cuál podría ser el resultado final del encuentro.

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¿Cuál sería el marcador de Colombia vs. Suiza según la IA?

Según la predicción de la inteligencia artificial, Colombia obtendría un 2-1 ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Para llegar a este resultado, la IA tuvo en cuenta el rendimiento reciente de ambas selecciones, su desempeño durante el torneo y el nivel que han mostrado sus principales jugadores.

Este sería el marcador de Colombia vs. Suiza según la IA / (Foto de AFP)

De acuerdo con esta proyección, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aprovecharía mejor las oportunidades de gol, mientras que Suiza lograría descontar en el marcador. Aunque se trata de una estimación basada en datos, la IA ve a Colombia con mayores opciones de avanzar a los cuartos de final.

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¿Quiénes harían gol en el partido Colombia vs. Suiza, según la IA?

Además de proyectar el resultado, la inteligencia artificial también señaló a los jugadores que tendrían mayores probabilidades de marcar gol durante el compromiso.

En el caso de Colombia, los nombres que aparecen son Luis Díaz y Jhon Arias, dos de los futbolistas que más protagonismo han tenido en ataque durante el Mundial. La IA considera que ambos podrían aprovechar los espacios generados por el equipo para convertir.

Luis Díaz y Jhon Arias aparecen como protagonistas en la predicción de la IA / (Fotos de AFP)

Por el lado de Suiza, la proyección indica que Breel Embolo sería el jugador con más posibilidades de anotar, teniendo en cuenta su participación en el frente de ataque y el rendimiento que ha mostrado en el torneo.

Como ocurre con cualquier predicción basada en inteligencia artificial, estos resultados son una estimación construida a partir de datos y estadísticas, por lo que el desarrollo del partido puede ser diferente.

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¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Suiza se disputará este martes 7 de julio en el BC Place, de Vancouver, Canadá, escenario que recibirá uno de los últimos encuentros de los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

En Colombia, los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO a través de Canal RCN, que tendrá la cobertura del encuentro desde la previa y durante el desarrollo del partido. También estará disponible por su app oficial. ¡No te lo pierdas!