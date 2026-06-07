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Isabella habló de su hermanito y confesó qué no está dispuesta a negociar, ¿qué dijo Karina García?

La reacción de Karina García a la opinión de su hija mayor, Isabella, causó polémica en redes sociales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Embarazo de Karina García
Isabella Vargas habló sobre una decisión que tomará con su hermanito (Foto de Canal RCN)

Isabella Vargas generó controversia al afirmar que tomará una decisión con su hermanito que está por nacer y, además, la reacción de Karina García no fue la que muchos esperaban.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es una influenciadora, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025. La paisa ha tenido una vida, en general, bastante controversial, ya que ha estado envuelta en varios escándalos públicos que han pretendido dejar mal su nombre.

Sin embargo, su carismática y auténtica personalidad le ha permitido hacerse reconocida en las redes sociales y el mundo del entretenimiento en Colombia. Una de las facetas de Karina que más admiran sus seguidoras es la de mamá.

Karina tiene actualmente dos hijos: Isabella Vargas, de 19 años, y Valentino, de apenas 6. La mayor se dedica a crear contenido en redes sociales, donde comparte publicaciones sobre belleza, moda y rutinas de ejercicio. Por su parte, Valentino cursa sus estudios escolares y, de vez en cuando, aparece en los videos que publican su mamá y su hermana.

Hijos de Karina García
Isabella y Valentino, hijos de Karina García (Foto de Canal RCN)

Hace tan solo un mes, Karina García sorprendió a sus seguidores al anunciar su tercer embarazo con su actual pareja, Kris R. La noticia fue tomada con mucho amor y sororidad entre su comunidad que afirma que ya quiere conocer el género del bebé que viene en camino.

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¿Qué dijo Isabella Vargas sobre su hermanito?

En medio de una transmisión en vivo, Isabella Vargas, contenido afirmó que había tomado una decisión sobre su hermanito que está por nacer, lo cual generó opiniones divididas entre sus seguidores.

La creadora de contenido dijo que no dejaría que le pusieran aretes a su hermano/a apenas naciera. Sus argumentos se centraron en que podrá tener una buena educación y, basada en ella, tener una opinión crítica:

A la niña o al niño le vamos a dar chimba de educación, que no vaya a ser que llegue a los 10 años y que diga que se quiere hacer la otra areta

Además, confesó que él/ella debería poder tomar la decisión de hacérselos cuando se sienta preparado/a.

Se le pone por ahí a los 12 o 13 años, cuando él/ella lo pida

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¿Cuál fue la reacción de Karina a la decisión que tomó Isabella?

En medio de la conversación, Isabella y su amigo también buscaron la opinión de Kris R y Karina García sobre el tema. Aunque en el video no se alcanza a escuchar con claridad lo que responden, la reacción de Isabella deja entrever que ambos estarían de acuerdo con ponerle aretes al bebé apenas nazca.

Kris R y Karina García serán papás
Karina García y Kris R opinaron sobre la decisión de Isabella (Foto de Canal RCN)

Los internautas no dudaron en comentar su posición frente al tema y hubo opiniones divididas. Algunas personas aseguraron que “Isa si da un buen ejemplo” y los otros que “si le pondría los aretes a los tres meses”

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